Un profesor de Ciencias Sociales se pronuncia como muy pocos sobre el 19% de los jóvenes que alaban el franquismo
El dictador Francisco Franco, en una foto de archivo, aplaudiendo.Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images

David Fernández de Arriba, licenciado en Humanidades en la especialidad de Historia por la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Educación Secundaria desde el año 2010, se ha pronunciado como muy pocos lo habían hecho hasta el momento sobre el 19% de los jóvenes que alaban la dictadura.

En una entrevista en El Periódico, la primera de las preguntas que le han hecho es sobre el auge del discurso ultra y cómo lo ve desde las aulas y no ha dudado en contestar, dejando un claro mensaje a esa parte de los jóvenes que echa de menos el franquismo, según mostró el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de octubre.

"Hay mucha diversidad entre los jóvenes, no se puede generalizar. Sí hay un punto, sobre todo entre chicos, más que entre chicas, de hacer comentarios fuera de tono en ese sentido, del tipo 'eso con Franco no pasaba' que forman parte de la rebeldía adolescente", ha señalado.

David Fernández de Arriba ha defendido que lo hacen porque "saben que así provocan", pero ha advertido de que "dudo de que piensen así". "Sin embargo, aunque lo hagan solo por provocar, sí hay una parte de desconocimiento de lo que fue realmente la dictadura que tenemos que trabajar desde las aulas", ha añadido.

"Lo que más preocupa son los discursos de influencers y pseudoperiodistas que hacen un revisionismo peligroso, falseando la historia. Y esos mensajes son los que llegan a los chicos. Esa parte sí me preocupa mucho", ha justificado.

Tras ello, le han preguntado por el papel del instituto en este tipo de formación educativa y si debería trabajarse antes de que acabe ocurriendo. David Fernández de Arriba se ha caracterizado por usar en sus clases el cómic como herramienta pedagógica en sus clases de historia.

"Sí. De hecho en el instituto empezamos el curso pasado a hacer la Semana de la Memoria Histórica, la del 20 de noviembre. Y lo hacemos desde 1º de ESO. Estos dos años hemos visto una película relacionada con el tema y, desde Sociales, hemos explicado el contexto", ha añadido.

"La idea es esa, que antes de que lleguen a 4º de ESO ya vayan conociendo un poco, que les suene. Porque en 4º el temario es muy extenso. Empiezas en el siglo XVII-XVIII y tendrías que acabar en el presente. Pero a la Transición no se llega nunca, a la Guerra Fría prácticamente tampoco, y, a la dictadura, depende de la voluntad del docente", ha razonado.

El profesor de Sociales ha señalado que él empezó leyendo cómics desde pequeño, "sobre todo Astérix" y que cuando empezó a trabajar como profesor se dio cuenta de que podría ser "muy útil". "Transmite mucha información de forma visual. Además, hay ese punto de que es fácil identificarte con los personajes, se da un vínculo más personal que en un ensayo. En educación básica leer un ensayo es algo impensable, en cambio, los cómics aportan esa facilidad", ha sentenciado.

