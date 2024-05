Se quiere burlar de un central del Villarreal B con este tuit y la respuesta que se lleva es ejemplar

El central del Villarreal Pablo Íñiguez se ha llevado todos los aplausos con su respuesta a un usuario que le criticaba que con 30 años siguiera jugando en un equipo filial y no en un primer equipo.

Íñiguez criticó la actuación del árbitro Daniel Trujillo Suárez en su perfil de X, después de que el filial castellonense perdiera un importante encuentro contra el Amorebieta, rival directo por evitar el descanso a 1ºRFEF.

"Mientras Alex se moría del dolor, el Sr colegiado Daniel Trujillo Suarez me comentó que había tocado balón y apenas rozó a mi compañero. Tiene la tibia fracturada. No señaló ni siquiera falta. Me faltan calificativos para la actuación arbitral de ayer, VAR incluidos", denunció el central 'amarillo'.

Ahí es cuando un usuario decidió preguntarle la edad de forma irónica: "Una pregunta Pablo, ¿Cuántos años tienes? ¿Imagino que siendo futbolista del filial del Villarreal tendrás un largo y prometedor futuro por delante, no?".

Lo que seguramente este tuitero no esperaba es que le fuera a dar una respuesta ejemplar y acallar de un plumazo todas las críticas que recibe por jugar en un filial con 30 años.

"Aprovecho este tweet para responderte a ti y a todos los que habláis de mi. Tengo 30 tacos. Vivo en mi ciudad, cerca de mi familia y amigos. Me dedico a lo que más me gusta en el club de mi vida (tranquilos que no jugaré para siempre en el filial) Y me la peláis todos fuerte. 😘", escribió.

No solo Íñiguez es el centro de las críticas y las burlas en X por su edad. Su compañero Javier Ontiveros lleva siendo el centro de todos memes en la red social de Elon Musk durante toda la temporada por el mismo motivo: está jugando en el Villarreal B con 26 años.

El malagueño, que ha pasado por clubes como Málaga, Huesca, Osasuna o Fuenlabrada, sigue jugando en el filial amarillo, ya que no ha conseguido hacerse un hueco dentro de la primera plantilla.