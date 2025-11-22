Una italiana señala lo que hacen los españoles con la comida que le fascinó nada más llegar a España

La creadora de contenido italiana Simona, que acumula casi 30.000 seguidores solo en TikTok, donde se hace llamar @simona.marbella por el tiempo que estuvo viviendo en Málaga, ha dado su opinión sobre la comida española, pero comparándola con la de su país.

Ha dado hasta tres diferencias que ha ido notando a lo largo del tiempo cuando probaba la comida de España y, para ella, la última que ha dado es la más importante por lo mucho que le gustó.

"La comida española me parece un poco más grasa que la comida italiana, me parece que se usan más frituras, más salsas densas", ha pronunciado al principio del vídeo. Para ella, en Italia la comida se concentra más en la simplicidad: "El aceite de oliva, los ingredientes frescos y el proceso de prepararla es bastante simple, aunque tengo que decir que nosotros también tenemos muchísimos platos que son bastante gordos y pesados, como la pasta carbonara o lasaña".

Por otro lado, ha hecho una breve comparación sobre el uso de las especias. "Vosotros usáis muchísimo más, en Italia no mucho, no estamos acostumbrados y no nos gusta demasiado, la verdad", ha opinado. De hecho, ha revelado que cuando llegó a España muchos platos le gustaban, pero le parecían demasiado picantes y fuertes por la falta de costumbre, aunque "luego me acostumbré, claramente".

La tapa o ración, clave

Lo último de lo que ha hablado es del formato de la comida. "En Italia es antipasto, primero, segundo, contorno, dulce, vosotros tenéis un formato más pequeño, que es la tapa o la ración", ha contado.

"Tenéis esa idea, esa cosa que a mí me encanta, me encantó desde el principio, desde que llegué, que es compartir muchos platos. Así como que con tres amigas te compartes cinco platos que te gustan o cinco raciones grandes de algo, eso me encantaba", ha concluido la italiana.