Sube esta foto y no puede ser una mejor definición de Madrid en agosto

La cuenta @MadridDecadente ha subido a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía que para muchos define a la perfección lo que es Madrid en agosto.

"Cava Baja. Creo que no se me ocurre mejor imagen para definir Madrid en agosto…", ha comentado el usuario de la red social entre risas, justo antes de adjuntar la imagen.

En concreto, la imagen muestra una fachada de la conocida calle Cava Baja, ubicada en la zona del céntrico barrio de la Latina, en la que se puede leer: "Horno de asar".

También se aprecia en la imagen como con intención de dar un poco de sombra a la calle durante la calurosa temporada estival, se ha cubierto el techo con los característicos mantones de Manila madrileños de distintos colores.