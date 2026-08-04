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Un restaurante organiza cenas para nudistas con una curiosa condición: los camareros sí tienen que ir vestidos
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Un restaurante organiza cenas para nudistas con una curiosa condición: los camareros sí tienen que ir vestidos

Un pequeño local al norte de Miami celebra una vez al mes una experiencia gastronómica solo para adultos en la que los clientes cenan completamente desnudos, aunque las normas son mucho más estrictas de lo que parece.

Israel Molina Gómez
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Miami (Estados Unidos).Lorraine Boogich

Cenar desnudo ya no es solo una extravagancia reservada a unos pocos. Un restaurante situado en Hollywood, una localidad al norte de Miami (Florida), ha convertido esa idea en su principal reclamo con unas veladas mensuales dirigidas exclusivamente a adultos.

El establecimiento, CLASS Soiree Steakhouse, organiza el primer lunes de cada mes una experiencia que define como una cena "elegante e indulgente" para nudistas bajo un lema tan sencillo como llamativo: "Cena sin miedo, sé libre".

La iniciativa nació por iniciativa del chef y propietario del restaurante, Maurad Ali, con el objetivo de atraer nuevos clientes y ofrecer una experiencia diferente a la habitual. Según explicó al medio estadounidense Local10 News, cada velada reúne a unos 20 comensales.

Hay una norma que todos deben cumplir

Aunque el ambiente pueda parecer relajado, las reglas son claras desde el primer momento.

Los clientes pueden disfrutar de la cena completamente desnudos, al igual que el anfitrión que les recibe a la entrada, una medida pensada para que los asistentes se sientan cómodos desde el primer instante.

Sin embargo, el resto del personal debe permanecer vestido durante todo el servicio para cumplir con la legislación vigente sobre este tipo de establecimientos.

Además, existe otra condición innegociable: cualquier contacto físico está prohibido salvo que exista consentimiento expreso entre las personas implicadas.

Una tendencia que ya ha existido en otros países

El restaurante apenas dispone de entre seis y ocho mesas, una capacidad reducida que ayuda a crear un ambiente más íntimo.

Aunque este tipo de experiencias siguen siendo muy poco habituales en Florida, no es la primera vez que surgen iniciativas similares. En ciudades como Nueva York o Los Ángeles ya se celebran las conocidas Füde Dinner Experience, eventos que mezclan gastronomía, arte y aceptación del propio cuerpo.

Europa también vivió un pequeño auge de restaurantes nudistas durante la pasada década, aunque la mayoría acabó cerrando sus puertas por un motivo muy sencillo: resultó complicado conseguir una clientela habitual que mantuviera el negocio a largo plazo.

Ahora, este pequeño restaurante del sur de Florida intenta demostrar que todavía hay espacio para propuestas gastronómicas capaces de sorprender incluso en una ciudad acostumbrada a todo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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