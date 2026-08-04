Un restaurante organiza cenas para nudistas con una curiosa condición: los camareros sí tienen que ir vestidos

Cenar desnudo ya no es solo una extravagancia reservada a unos pocos. Un restaurante situado en Hollywood, una localidad al norte de Miami (Florida), ha convertido esa idea en su principal reclamo con unas veladas mensuales dirigidas exclusivamente a adultos.

El establecimiento, CLASS Soiree Steakhouse, organiza el primer lunes de cada mes una experiencia que define como una cena "elegante e indulgente" para nudistas bajo un lema tan sencillo como llamativo: "Cena sin miedo, sé libre".

La iniciativa nació por iniciativa del chef y propietario del restaurante, Maurad Ali, con el objetivo de atraer nuevos clientes y ofrecer una experiencia diferente a la habitual. Según explicó al medio estadounidense Local10 News, cada velada reúne a unos 20 comensales.

Hay una norma que todos deben cumplir

Aunque el ambiente pueda parecer relajado, las reglas son claras desde el primer momento.

Los clientes pueden disfrutar de la cena completamente desnudos, al igual que el anfitrión que les recibe a la entrada, una medida pensada para que los asistentes se sientan cómodos desde el primer instante.

Sin embargo, el resto del personal debe permanecer vestido durante todo el servicio para cumplir con la legislación vigente sobre este tipo de establecimientos.

Además, existe otra condición innegociable: cualquier contacto físico está prohibido salvo que exista consentimiento expreso entre las personas implicadas.

Una tendencia que ya ha existido en otros países

El restaurante apenas dispone de entre seis y ocho mesas, una capacidad reducida que ayuda a crear un ambiente más íntimo.

Aunque este tipo de experiencias siguen siendo muy poco habituales en Florida, no es la primera vez que surgen iniciativas similares. En ciudades como Nueva York o Los Ángeles ya se celebran las conocidas Füde Dinner Experience, eventos que mezclan gastronomía, arte y aceptación del propio cuerpo.

Europa también vivió un pequeño auge de restaurantes nudistas durante la pasada década, aunque la mayoría acabó cerrando sus puertas por un motivo muy sencillo: resultó complicado conseguir una clientela habitual que mantuviera el negocio a largo plazo.

Ahora, este pequeño restaurante del sur de Florida intenta demostrar que todavía hay espacio para propuestas gastronómicas capaces de sorprender incluso en una ciudad acostumbrada a todo.