Un biólogo estalla ante lo que ve al inicio del documental de Dabiz Muñoz: "Puñetera desfachatez"

El biólogo conocido en TikTok como Mario el de Wonderfulworld ha mostrado su indignación por una de las primeras escenas que aparece en el documental UniverXO Dabiz, que protagoniza en Nteflix el reconocido chef Dabiz Muñoz.

"Estoy viendo el documental de Dabiz Muñoz y en los primeros quince minutos pasa esto", dice el experto antes de dar paso a un momento en que un proveedor le comunica al cocinero que se han quedado sin angulas porque se han agotado.

"¿Cuánto gasto yo a la semana?", pregunta Muñoz. Y el otro responde: "Cinco o seis kilos". "Pero cómo no lo tenéis previsto eso. Se lo habéis vendido a alguien. Si no, es imposible", se queja el chef, visiblemente molesto.

"No Dabiz, no es imposible. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción. Es decir, cada vez va a haber menos. Y lo que me parece increíble es que a estas alturas de la película, en prácticamente en toda España y en casi toda Europa, se siga pudiendo pescar, vender y consumir angulas", critica Mario el de Wonderfulworld.

"Básicamente, la angula es una anguila pero en su fase más pequeña. Y me parece acojonante que tú empieces un documental de seis episodios y en los primeros quince minutos hablando de los cinco kilos de angulas que consumes a la semana y hablando de ello como si fuese el gran manjar para que otra gente consuma también angulas", subraya.

"¡Es una puñetera desfachatez!", exclama antes de avisar de que "nos vamos a estar comiendo esta especie hasta que desaparezca": "Si fueran ballenas u orcas todos nos echaríamos las manos a la cabeza, pero como son angulas a nadie le importa, nadie se hace eco de esto y van a extinguirse y nos vamos a cargar una especie".

"De verdad, quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad, que no es que te la sude que se vaya a extinguir esta especie", acaba rematando.