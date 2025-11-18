Un camarero cuenta la discusión con cliente porque pensaba que el medio menú costaba la mitad que el entero

El camarero y creador de contenido conocido como Abrigaca en las redes sociales, en las que se define como alguien que da "voz a lo que piensan los camareros", ha contado la discusión que ha tenido con un cliente de su bar por un malentendido que ve como algo muy común, ya que no es la primera vez que le pasa.

"¿Pero tanto costará entenderlo? Hoy me ha pasado un clasicazo y es que hacemos menú diario y medio menú. En nuestro caso, el menú completo es primero, segundo, postre, bebida, café y un panecillo: vale 14,90 euros. El medio menú vale 11,90 euros, tres euros menos... ", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 50.000 visitas.

"Hoy me ha tocado tener la típica discusión con el cliente que no entiende por qué el medio menú, si se llama así, no vale 7,50 euros", ha desvelado algo cabreado. Sobre por qué cobra tanto si es medio menú (un único plato), ha defendido que "en mi familia le llamamos medio menú porque es solo un plato, pero todo lo demás realmente es un 80% del menú, porque te comes el otro plato del menú: o el primero o el segundo".

"No es lo mismo un medio menú que medio bocadillo"

"Te entra también toda la bebida igual que el menú entero, te entra todo el postre igual que en el menú entero, te pongo un panecillo igual que en el menú entero... Usas la misma mesa y usas un camarero entero para atenderte igual que en el menú entero...", ha argumentado.

Por lo tanto, insistiendo y concluyendo sobre las razones por las que el medio menú es solo tres euros más barato, ha comentado que "no es medio menú igual que medio bocadillo, dos medio bocadillos son más caros que un entero... Pues el medio menú es más caro porque ocupas casi todo. Es un 80% de menú".

Básicamente, para no poner un nombre de "80% de menú" han decidido poner la etiqueta de medio menú. Las reacciones se han dividido en varias opiniones y ha generado hasta ironías: "Media bebida, medio pan, medio postre...".