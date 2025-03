Un chef cuenta por qué le echaron de la cocina de un restaurante con estrella Michelín: dice mucho del ambiente

Andrea, un cocinero que actualmente es gerente de De Lab Beach Lounge, ha contado las durísimas condiciones de trabajo que sufrió cuando desempeñaba sus labores en un restaurante con estrella Michelín en Londres.

Según explica en el podcast Entre Hosteleros, echaba "70 horas semanales, entraba a las 7.30 de la mañana, que todavía era de noche en Londres, y salía a las 0.30, que ya era noche, claramente".

"Era muy duro, muy duro. Súper interesante, de ahí aprendí muchísimo, conocí a gente fantástica, gente no tan fantástica, la verdad, personas muy duras, muy rígidas, personas que tenían muchísimas ganas de enseñarte, y fue muy especial, pero demasiado duro, demasiado", admite.

"En Londres además las distancias son muy grandes, la vida es muy dura, mis días de descanso eran muertes", recuerda antes de contar una anécdota que refleja bien el ambiente en aquel restaurante: "Me llegaron a sacar de un servicio porque llevaba calcetines rojos".

"Me llegaron a sacar del servicio. Nosotros preparábamos la cocina, teníamos cocina de producción y cocina de servicio. La de servicio estaba acristalada, pero no se llegaba a ver el suelo. Pues el jefe de cocina, 15 antes de empezar, me dijo: sal corriendo de la cocina porque se te ven los calcetines rojos. Vete a comprarte unos calcetines negros", rememora.