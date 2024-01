Un chino cuenta lo que le pasa siempre que va a bazares chinos en España: "Me da rabia"

El usuario de TikTok @juanhu1, que se define en esa red social como 50% chino y 50% de Málaga, ha contando lo que le ocurre siempre que va a un bazar chino.

"A ver señores, que los chinos también vamos a tiendas de chinos a comprar, a los bazares toda la vida. No sabéis la rabia que me da cada vez que voy a una tienda de chinos y me preguntan: '¿Oye, perdona, dónde está no sé qué?", cuenta.

"Miro con cara de asesino y digo: joder, otro, otro igual. Porque vaya a una tienda de chinos y sea chino no significa que trabaje allí", se lamenta.

Y añade: "Yo ya directamente, como ya me lo han preguntado tantas veces, cada vez que voy, digo: 'Fondo delecha'. No fondo derecha, fondo delecha. jajajaja y ya está, porque es lo que te dicen todos siempre, hasta a mí me lo dicen".

En los comentarios, una persona señala: "Mi novio es coreano y encima no habla español. cuando le preguntan me mira en plan, ¿éste qué quiere? 🤣🤣🤣🤣".

Y otro: "Mi mujer es rumana y yo soy español... una dependienta china le dijo a mi mujer: "tu marido si que habla bien español" 😂😂😂😂😂😂😂".