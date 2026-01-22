Un español que vive en Polonia cuenta lo que le dicen allí al descubrir que es de España: de la hora de la cena a ser "muy ruidosos"

Carlos es un español que ya lleva un tiempo viviendo en Polonia, país por el que ha decidido crear contenido en redes sociales, acumulando más de 24.000 seguidores tan solo en TikTok (@yoenpolonia), contando desde sus curiosidades más desconocidas hasta su día a día, pero sobre todo con el objetivo de enseñar a sus seguidores como es la vida allí.

En un reciente vídeo, que ha acumulado más de 35.000 visitas, ha desvelado algunas de las cosas que le dicen por ser un español viviendo en Polonia y hay algunas que han causado alguna reacción que otra, pero al final las preguntas que le han acabado haciendo no es otra cosa que un choque cultural. Y de ahí su mensaje final.

"Estas son cosas que me dicen por ser un español viviendo en Polonia. Y no, no es coña, esto ocurre más de lo que crees: 'Pero tú, siendo español, ¿cómo vienes a Polonia? ¿No pasas frío aquí'", ha relatado al principio.

Lo que le dicen los polacos por ser español

Sobre si pasa frío en Polonia, Carlos ha sabido contestar a la perfección, sobre todo al desvelar de dónde procede: "Vamos a ver, que yo vengo de León, no de Cancún, allí el frío no pregunta, entra. En Polonia hace frío, pero al menos este frío es honesto, no te sonríe y luego te traiciona".

Una de las preguntas más repetidas siempre es el de la hora de la comida y la cena, algo muy típico en los choques culturales: "'¿Por qué los españoles cenáis a las 10 de la noche?' A ver, yo personalmente no ceno a las 10 de la noche, pero a las 5 tampoco, ceno cuando tengo hambre, un concepto revolucionario, casi peligroso".

"Y no, no como paella todos los días, al igual que tú, siendo polaco, no desayunas café con pierogi", ha añadido.

Los españoles "ruidosos"

También le han dicho en varias ocasiones que los españoles "sois muy ruidosos" y no se ha cortado en contestar con un toque irónico: "No somos ruidosos, somos gente que no viene con el volumen bajado de fábrica: hablamos, gesticulamos, nos reímos. Eso no es ruido, es que estamos vivos y eso se nota".

Por otro lado, también le han mencionado que, en lo que respecta el tiempo, los españoles son "muy tranquilos": "Es que no vivimos con prisa para todo, en Polonia todo es orden, en España todo es caos. Y curiosamente... Ambos países funcionan, aunque ninguno lo quiera admitir".

"Soy un español viviendo en Polonia, no vine aquí para enseñar nada, vine a aprender sin dejar de ser yo, porque cuando juntas fríos con carácter, orden con pasión y culturas distintas, no hay choque", ha rematado.