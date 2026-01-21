Una española se pierde en una montaña de Japón y aparece una señora para ayudarla: desconfía al principio y acaba aprendiendo la lección

La española Yunae hace un tiempo que se mudó a uno de los países de sus sueños: Japón. Desde ahí empezó a crear contenido en redes sociales, donde se hace llamar Yunae Tsukino (@yunaetsukino), acumulando ya más de 66.000 seguidores tan solo en TikTok.

Uno de sus últimos vídeos ha acumulado más de 380.000 visualizaciones y 49.000 'me gusta' (y subiendo) por la anécdota que ha contado del día en el que se perdió en una montaña en Japón y una señora de avanzada edad acudió al rescate.

Al principio, como puede ser muy común, desconfiaba de la señora no ya por su apariencia, sino por el vehículo con el que apareció. "Me perdí y una señora japonesa se me acerca y me dice: Oye, ¿qué haces aquí en medio de la nada? Le dije que estaba buscando un restaurante, se supone que estaba en el mapa, pero no aparece".

La solidaridad humana

Al ver el mapa, reconoció el restaurante que buscaba Yuna y le indicó que estaba "arriba del todo" de la montaña y, aunque le indicase la aplicación que tardaba 10 minutos, ella le insistió en que era mentira y que en realidad tardaría media hora en llegar.

Fue cuando le propuso ayudarla y llevarla en coche. "Veo que su coche es una furgoneta gigantesca y solo le faltaba un cartel de 'caramelitos gratis', lo cual me asusta un poco. A mí me gustan los pódcast de crímenes, pero yo no quiero ser la protagonista de uno", ha relatado.

Al final accedió a subir al camión, aunque intranquila, pero se dijo a sí misma que "no puedes juzgar las apariencias". Más le asustó todavía que la señora le dijera que iba de camino a la iglesia, por lo que empezó a pensar que incluso la llevara a una secta.

"Le mandé un mensaje a mi amiga Marta, en plan: me he metido en una furgoneta de una desconocida y te mando un mensaje por si me pasa algo", ha revelado.

La lección (y la moraleja) que aprendió en media hora

Al final llegaron a la cima de la montaña. "Me dice: aquí está el restaurante. Y claro, yo cuando veo que de verdad me ha llegado, le dije: Ay, señora, muchas gracias, ¿se puede hacer un selfi conmigo?", ha contado.

Al final, aprendió la lección de no desconfiar tanto de la gente, aunque tampoco hay que dejar de estar alerta: "Entonces ahí aprendí que está mal desconfiar de la gente con furgonetas".