Un experto en marketing señala cuál es el problema de esta emblemática hamburguesería de Madrid

El experto en SEO y marketing digital Javier Agote (@javier_agote) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok señalando cuáles son los errores de publicidad de la emblemática hamburguesería madrileña Don Oso.

"¿Cómo es posible que después de 51 años abiertos, si yo busco hamburgueserías en Madrid, no apareces en la primera página?", ha comenzado preguntando el tiktoker, haciendo referencia a la hamburguesería Don Oso.

"Hoy estamos en Don Oso, la hamburguesería más antigua de Madrid y una de las más antiguas de España. Las hamburguesas están brutales, pero las fichas de Google Maps no tanto", ha asegurado Agote.

"Tienen una clientela habitual brutal porque entre los tres locales que tienen casi tienen 9.000 reseñas, pero es verdad que las fichas de Google Maps no las tienen bien trabajadas", ha apuntado el experto.

"Un fallo del que se queja mucha gente es que solo aceptan dinero en efectivo. Y yo, por ejemplo, nunca voy con efectivo y he tenido que ir a sacar, y entiendo que eso a la gente pues no le guste", ha desvelado el técnico en SEO.

"A simple vista veo tres fallitos importantes que tienes en tu ficha de Google Maps. El primero, las palabras clave: no estás trabajando tus palabras clave. La gente que busca hamburguesería en Madrid o hamburguesería cerca de mí ahora mismo no te está encontrando porque no lo estás trabajando", ha explicado el tiktoker.

"Otra cosa importante son las fotos. No tienes fotos, tienes dos. ¡Y son de 2016! Estamos en 2025, amigo. Creo que hay que actualizarlas un poquito, ¿no?", ha insistido el creador de contenido.

"Y luego, importante, no estás haciendo publicaciones en Google Maps. Esto te puede ayudar mucho a ganar clientes. Si tú estás buscando una hamburguesería en Madrid, dime a cuál irías: ¿A esta o a esta?", ha preguntado, enseñando una captura de pantalla del establecimiento sin publicaciones y una con.

"En los 70 valía con tener solamente buenas hamburguesas, pero ahora las cosas han cambiado y el más conocido siempre gana el mejor", ha asegurado el experto en marketing digital.

"Y ahora dime, ¿cuál es tu restaurante clásico favorito? Déjamelo en comentarios y te hago un vídeo analizándolo", ha propuesto el creador de contenido para acabar el vídeo, por el cual ha recibido bastantes críticas en la sección de comentarios.

"No interesa que se nos gentrifique Don Oso, gracias"; "O sea que a un negocio que lleva abierto 51 años con tres sucursales tú pretendes decirles que están haciendo las cosas mal, cuando otros negocios con publicidad a tope quiebran al año"; "Las cosas que tú dices de cambiar son las razones por las que voy. Con tus cambios no iría", han criticado los usuarios.