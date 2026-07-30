Katie, 24 años, se sube a un avión para irse a Ibiza de vacaciones durante 6 horas: "Solo quería escaparme un rato"

Cuando alguien habla de una escapada, lo normal es pensar en un fin de semana, un puente o, como mínimo, un par de días fuera de casa. Lo que pocos imaginarían es coger un avión a otro país para pasar apenas seis horas en el destino y volver esa misma noche.

Eso es exactamente lo que hizo Katie Hopkins, una joven británica de 24 años que decidió viajar desde Londres hasta Ibiza en su único día libre porque sus vacaciones con amigas nunca llegaron a salir del grupo de WhatsApp. "Solo quería desconectar en lugar de pasar el día en casa", explica la creadora de contenido, que documentó toda la experiencia en su cuenta de TikTok @katiehopkinsx.

Un vuelo de ida y vuelta en el mismo día

Katie despegó desde el aeropuerto londinense de Stansted a primera hora de la mañana del 23 de junio. Su plan era sencillo: aprovechar su día libre sin gastar vacaciones del trabajo. "Habíamos hablado muchas veces de hacer un viaje entre amigas, pero nunca encontrábamos una fecha o un presupuesto que nos cuadrara. Así que pensé: ¿por qué esperar? y me fui sola", cuenta.

Santa Eulària, en Ibiza. Getty Images

Eso sí, la aventura no empezó como esperaba. El vuelo sufrió un retraso de dos horas, lo que produjo considerablemente el tiempo que podría pasar en la isla. Finalmente aterrizó en Ibiza alrededor de la 13.30 horas y tuvo que regresar al aeropuerto poco después de las siete. En total, disfrutó apenas seis horas en la isla.

"Necesitaba esto"

Nada más aterrizar se subió a un taxi rumbo al club de playa Jondal, donde aprovechó para tomar el sol y, como ella misma muestra en el vídeo, meter los pies en el Mediterráneo. "Esto es increíble. Hace unas horas estaba en una Inglaterra lluviosa y ahora estoy aquí", comenta mientras pasea por la arena.

Después se cambió de ropa en un baño público del paseo marítimo y puso rumbo al casco antiguo de Ibiza. Allí recorrió sus calles, tomó un café y un yogur helado, visitó el castillo y terminó el día cenando en un restaurante antes de regresar al aeropuerto. "Necesitaba esto", resume en uno de los momentos del vídeo.

Cuesta lo mismo que salir de fiesta

Aunque suele hacer planes en solitario dentro del Reino Unido, esta era la primera vez que Katie viajaba sola a otro país. Confiesa que antes de salir tenía ciertas dudas, pero asegura que en ningún momento se sintió insegura. "Fue muy agradable sentarme sola en un restaurante o hablar con gente nueva. Todo el mundo se sorprendía cuando les decía que solo iba a estar unas horas en Ibiza", recuerda.

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Lo que más ha llamado la atención en redes sociales, además de la duración del viaje, ha sido el presupuesto. Katie asegura que toda la escapada —incluyendo vuelos, taxis, comida, bebidas y algún recuerdo— le costó 178 libras que al cambio son unos 207 euros.

Según ella, esta cantidad equivale a lo que podría gastar durante una noche de ocio en Londres. "Dependiendo del sitio donde salgas, puedes gastarte exactamente lo mismo en una cena y una copas", asegura.

Su primer viaje sola al extranjero

En TikTok, Katie compartió toda la aventura desde las cuatro de la madrugada, cuando sonó el despertador, hasta su regreso a casa casi a medianoche. En las imágenes se la ve correr por el aeropuerto, celebrar que viaja sin equipaje, disfrutar de la playa, pasear por el puerto deportivo o cenar una pasta con burrata antes de volver a cambiarse de ropa para coger el vuelo de regreso.

"Me subí a un avión de ida y vuelta a Ibiza en el mismo día porque recordé que tengo libre albedrío y ninguno de mis amigos podía irse de vacaciones", explica al comienzo del vídeo.