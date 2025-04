Una emigrante argentina cuenta su experiencia después de vivir dos meses en España

La creadora de contenido Josefina López (@jjosefinalopez) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido su experiencia después de emigrar de Argentina y estar dos meses viviendo en España.

"Dos meses viviendo en España, vamos con cómo está siendo mi vida en este momento. Quería contar cómo está siendo mi vida acá, que estoy medio desaparecida", ha manifestado la argentina.

"Y nada, la verdad que estoy a full desde que empecé a trabajar, es como que no tengo mucho tiempo. Hace dos meses que estoy acá en España, muy contenta, la verdad", ha asegurado la usuaria.

"Hace ya un mes que estoy trabajando en Astrid, el lugar que les había contado de comida orgánica. Es una gente hermosa, o sea, gente muy, muy hermosa. Me hice muy amiga de una compañera mía que bueno, desde el primer momento en el que entré ella me dijo: 'che, vamos a tomar una birra'", ha relatado López.

"Y nada, recontenta porque la verdad que emigrar no es fácil. Yo el tiempo que estuve antes de trabajar la verdad que no conocí mucha gente. Es medio complicado el tema de conocer gente y hacer amigos si no estás en un trabajo donde se te obliga a relacionarte con las personas", ha reflexionado la argentina.

"Yo antes de venirme acá pensaba: 'Yo soy una persona que re extrovertida, me va a ser fácil el tema de las amistades, bla, bla, bla... ¡Y la verdad es que estuve dos meses sola! Y cuesta hacer amigos, cuesta relacionarse con gente, pero bueno, nada es imposible", ha apunatado la tiktoker.

"Creo que todo lleva su tiempo, yo creo quevos te venís por un determinado tiempo y para poder adaptarte y poder decir: 'bueno, no sé, tengo a alguien con quien poder compartir una tarde, unos mates o algo', y más si venís sola, lleva su tiempo", ha comentado la usuaria.

"Después con mi trabajo estoy contenta. La verdad que es un trabajo duro, o sea, es muy duro, yo que soy arquitecta y estaba acostumbrada a estar sentada en una silla haciendo planos, pasar a estar ocho horas al día de pie sin poder sentarse, la verdad que es duro", ha relatado Josefina.

"Y bueno, hay mucha gente que te trata mal en el rubro de la hostelería, hay mucha gente desubicada, pero bueno, hay que ponerle la mejor cara, por ahí que están en sus malos días. Yo siempre con buen humor, siempre con buena cara en mi trabajo", ha censurado la emigrante.

"Yo estoy en un proceso en el cual siento que hay cosas que no me afectan porque todo el mundo es como es y cada uno tiene mucho que aprender para mí. Hasta ahora eso, estoy contenta", ha explicado la tiktoker.

"Y también conocí a otra persona que es hermosa. No sé si saben, pero una aplicación para hacerse amigos para los que están acá en España es Bumble versión amigos", ha contado la argentina.

"Eso se los súper recomiendo, como que tiene así una sección de amigos, un perfil como para amistades y está buenísimo porque matcheas con alguien y quedas para tomar un café o algo y vas viendo", ha asergurado López.

"Pero bueno, como les digo, no es fácil emigrar, no es fácil hacer relaciones, pero todo se puede. También si hay alguien que necesite consejo o algo me puede escribir. Así que nada, aquí estamos todos para ayudarnos", ha concluido la usuaria.