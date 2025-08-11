Una española gana un concurso de la NASA, pero se queda sin el millón de dólares: "Tenía letra pequeña"

Una astronauta dibuja un corazón con las manos antes de partir hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), desde el Kennedy Space Center, en Florida (EEUU).

Sorprendente historia la que recoge el diario ABC este lunes entre sus páginas. Imagínense por un momento que una persona, desde España y sin más ayuda que su esfuerzo y conocimiento, se presenta a un concurso de proyectos científicos de la mismísima NASA que cuenta con un premio aparejado de un millón de dólares. Imagínense ahora que esa persona logra la gesta, pero cuando recibe la enhorabuena desearía haber sabido que tenía 'letra pequeña'.

Se trata del certamen científico 'Lunar Recycling Challenge', que tenía por objeto ofrecer soluciones para reciclaje de materiales desechados en misiones espaciales, una iniciativa que ponía sobre la mesa unos tres millones de dólares para incentivar la presentación de proyectos. Pues una ingeniera española lo logró todo. Se presentó al concurso al que también concurrían equipos de investigadores, grandes empresas o universidades de 80 países y su propuesta fue elegida.

Pero María Jesús Puerta no fue elegida para recibir la suma millonaria que, según la mencionada información, sí recibirán los otros cinco ganadores. ¿Por qué? "El galardón tenía una letra pequeña de la que nadie me avisó. En el anuncio dejaban claro que podías hacerte con el dinero si ganabas la primera fase del desafío, pero yo me enteré que era la única que no iba a contar con el dinero cuando me comunicaron que era ganadora", relató al mencionado diario.

"Las normas son las normas"

En este sentido, y según ha relatado la propia ingeniera a ABC, para poder acceder al premio de este concurso, era estrictamente obligatorio tener nacionalidad estadounidense. Ella es la única de los seis ganadores que no es de dicho país. Con todo, Puerta subraya que "siento que es más importante el reconocimiento de la NASA a mi proyecto que el dinero, aunque sea un millón de dólares".

"Las normas son las normas", explica la española sobre la negativa de la NASA, quien reconoce que les explicó que "les dije que tengo 56 años, que voy completamente sola y que cargo con una mochila muy grande a mis espaldas". Y es que María Jesús Puerta logró este hito científico luchando contra el mismo cáncer de mama que le diagnosticaron hace 7 años.

'Esperanza' es el nombre del proyecto que presentó a la NASA, consistente en una solución capaz de reducir 4.500 kilos de desechos a tan solo 50, empleando el resto en la producción de materiales que sean útiles o usables en otras misiones. Se trata de una tecnología entrenada con inteligencia artificial (IA), que es prácticamente un reflejo de otro proyecto suyo anterior, de mismo nombre, que desarrolló para que "ayudase a las pacientes" de cáncer a que dispusieran de una segunda opinión.