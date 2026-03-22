Una joven de 18 años pasa un año trabajando para comprarse un coche de segunda mano: una inmobiliaria la descarta por tener un coche demasiado antiguo

Comprarse el primer coche es un auténtico hito y un motivo de orgullo para cualquier joven. Supone el fruto de muchísimos meses de esfuerzo, madrugones y ahorro constante. Sin embargo, lo que debía ser una victoria personal en toda regla se ha convertido en un enorme jarro de agua fría para Alanah Thompson, una chica británica de apenas 18 años.

La joven se había postulado en un proceso de selección para una vacante de becaria en Haart Estate and Lettings Agents, una conocida agencia inmobiliaria ubicada en la ciudad de Nottingham. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que fue descartada de manera fulminante por un motivo surrealista: su vehículo.

"Me quedé muy sorprendida cuando recibí la carta de rechazo que decía que todo se debía a mi coche", relata la joven, aún incrédula, en un reciente artículo publicado por el diario local Manchester Evening News.

"No es un cacharro viejo": la frustración de Alanah

La joven es la orgullosa propietaria de un humilde Citroën C1 matriculado en 2014. "Trabajé muy duro mientras estudiaba para poder pagar el coche yo misma y el seguro de 700 libras", detalla.

"Si no hubiera entrado en la lista de finalistas por falta de aptitudes, no me importaría, pero que me digan que es por el coche que conduzco es un golpe bajo. No es precisamente un cacharro viejo y lo mantengo impecable por dentro y por fuera", sentencia la británica.

Alanah hace especial hincapié en que su filosofía de vida siempre ha sido evitar los préstamos a toda costa, motivo por el cual optó por ese modelo de segunda mano.

"Soy joven, así que un coche viejo era lo único que podía permitirme. Obviamente, si consiguiera el trabajo, podría ahorrar para un modelo más nuevo, pero primero necesito el trabajo. Terminé mis estudios preuniversitarios y simplemente no quería ir a la universidad y endeudarme con decenas de miles de libras", apunta.

La respuesta de la inmobiliaria

Ante el revuelo mediático que ha generado el caso, la agencia inmobiliaria se ha defendido argumentando que la decisión no es un capricho estético, sino que fue tomada pensando estrictamente en la seguridad laboral de sus trabajadores.

"Es sumamente importante que las personas que trabajan para nosotros utilicen vehículos fiables para su propia seguridad personal, especialmente cuando recorren muchos kilómetros cada día y a menudo trabajan solas. Nuestra política es que los vehículos tengan, por lo general, menos de 10 años de antigüedad", ha expuesto un portavoz de la compañía, dejando a la joven con su utilitario impecable, pero compuesta y sin empleo.