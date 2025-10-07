Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una panadera relata perpleja la pregunta que le hizo un cliente a las 8.00: "Estoy hasta el moño"
Rodrigo Carretero
Dulces en una panadería.GETTY

La dueña de una panadería ha compartido, entre perpleja e indignada, la pregunta que un cliente le ha hecho a las ocho de la mañana, cuando acaba de abrir y, por tanto, tenía el mostrador repleto de productos.

"Que si solo tengo esto. ¿Qué le respondo yo a una persona que me ve el mostrador y me dice que si solo tengo esto?", pregunta la usuaria de TikTok @mamparogisbert mientras enseña en imágenes la enorme variedad de productos de bollería que ofrece.

"Es que no sé qué responder, no sé qué responder cuando me dicen: '¿Sólo tienes esto?' ¿Qué hago? ¿Es que qué hago? Hace mucho calor, hace mucho calor para que puedan pensar. Es que no sé. No sé. ¿Qué más quieren?", se pregunta, indignada.

"Si es que me faltan tres mostradores para poner y aun así no sabrían qué pedir, no sabrían qué pedir. Que, si ven un croissant, un croissant se hubiese comido. Pero teniendo todo el mostrador no saben qué elegir y aun así te tienen que soltar que si solo tengo eso", se queja.

"Es que... así cualquiera empieza mal la mañana, cualquiera empieza mala la mañana. Yo ya... es que paso. Paso, paso", se lamenta. 

En las reacciones, otras personas que trabajan de cara al público muestran su solidaridad con la usuaria. Por ejemplo, una enumera las preguntas a las que se enfrenta ella: "¿Solo tienes esto? ¿El pan es de hoy? ¿Hacéis café? (La cafetera está en frente de la vitrina delante de la puerta de entrada). Ánimo, amiga, no estás sola".

Otros, en cambio, tratan de entender las razones que han llevado a ese cliente a hacer esa pregunta: "Porque solo se ve bollería. No hay dulces más tipo tarta. Ejemplo: patas de cabra, milhojas de nata, etc".

También hay da alguna idea a la dueña de la panadería: "Yo te entiendo perfectamente y estoy contigo. Sin embargo, déjame darte una crítica constructiva si me la aceptas: si te fijas, tienes mucho producto, pero a la vista casi todo tiene el mismo color, y así no se aprecia la variedad. Puedes probar a cambiar un poco el orden del mostrador o añadir productos de diferentes cremas, coberturas o decoración en los dulces, eso mostrará con más claridad toda la variedad que tienes".

