Una sanitaria española va al pediatra con su hija en Kirguistán y alucina completamente con la consulta

Marta Oliver, una sanitaria española que vive actualmente en Kirguistán ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@martaoliverribas) en el que ha contado cómo ha sido la experiencia de llevar a su hija pequeña al pediatra de urgencias.

"Bueno me gustaría contar cómo es llevar a tu hija pequeña al pediatra aquí en Kirguistán. La nena está con un virus de barriga y se ha puesto bastante mal, lo ha pasado bastante mal, se ha pasado horas llorando...", ha relatado Oliver.

"Entonces esta mañana he dicho: Me voy para la clínica para que la vean, para yo quedarme más tranquila. La clínica la verdad que está más o menos bien. Bueno, ves lo típico aquí, de un tenderete con gasas colgadas... Cosas que, a ver, no son muy higiénicas, que en España pues estarían totalmente prohibidas... y lo sé porque yo soy sanitaria y de estas cosas pues yo me fijo", ha comentado la española.

"La ha mirado, le ha tocado el abdomen, la ha explorado le ha mirado en la garganta... Bueno, nada más decirme que era un virus, me dice que le van a poner una vía con unas vitaminas, con una solución salina y un paracetamol. O no sé si era un paracetamol o para los vómitos, no lo sé, no me ha quedado muy claro porque claro, como yo hablaba con la pediatra con el traductor, pues no me ha quedado muy claro...", ha explicado la usuaria.

"Obviamente no voy a hacer que mi hija coja un trauma a ir al médico por un virus de barriga porque tú ahora quieras ponerle aquí una vía cuando yo creo que no es necesario", ha manifestado convencida.

"La niña no está deshidratada, era una situación leve, de hecho desde la noche la nena se encontraba bien, para que me entendáis. Si fuera necesario, por favor, sería la primera que diría que lo que haga falta que yo ayudo con lo que sea", ha asegurado Oliver.

"Me dice: 'Vamos a hacer una cosa, le ponemos una intramuscular para los vómitos y con eso se tiene que encontrar mejor'. Y yo vale, genial. Ya habéis visto cómo era la entra muscular, ¿vale? Pero bueno, se la han puesto y eso es lo importante. Y le ha ido bien porque la verdad que se encuentra mejor", ha expuesto la española.

"Pero me ha dado una receta con la medicación que tenía que tomarse en casa... ¡todo en letras rusas! Ella iba diciendo esto dos veces por día con la comida tal... Bueno, una lista como de cinco medicamentos por un virus de barriga", ha contado con cara de incredulidad.

"Y luego para entender eso, menos mal que tenemos al chat GPT para que me diga cuántas veces cada cosa, porque la verdad que yo no entendía nada, pero nada", ha señalado entre risas.

"¿Qué es lo mejor de todo esto? La consulta me ha costado unos 12 euros, pero es que la intramuscular me ha costado 1,80 para que nos entendamos. O sea que en total me ha costado unos 14 euros llevar a la niña a urgencias", ha concluido Oliver.