El profesor que grabó en secreto el lavado de cerebro de Putin: así se gestó el documental que va a por el Oscar

Un pueblo industrial en los Urales se ha convertido en el escenario de uno de los documentales políticos más impactantes del año. Mr. Nobody Against Putin, nominado al Oscar, muestra cómo la propaganda estatal se ha infiltrado en las aulas rusas hasta moldear la educación diaria de miles de estudiantes.

La película, dirigida por el cineasta estadounidense David Borenstein junto al videógrafo ruso Pavel Ilyich Talankin, se basa en grabaciones clandestinas realizadas durante dos años dentro de una escuela del remoto Karabash, una ciudad minera marcada por la contaminación y la pobreza. Allí, según el documental, la guerra en Ucrania transformó por completo la rutina escolar.

Clases patrióticas y discursos obligatorios

El punto de inflexión llega el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inicia la invasión de Ucrania. Desde entonces, la escuela comienza a aplicar nuevas directrices ideológicas. En los pasillos se izan banderas, se organizan actos patrióticos y se introduce una asignatura obligatoria: 'Conversaciones sobre Asuntos Importantes'.

Cada lunes, los estudiantes participan en actividades diseñadas para justificar la llamada 'Operación Militar Especial', el término con el que el Kremlin se refiere a la guerra. En una de las escenas del documental, un profesor le explica a los alumnos que "Rusia, Ucrania y Bielorrusia eran países amigos. Pero Ucrania estaba en el camino del neonazismo y que teníamos que liberarla".

Talankin, que trabajaba como videógrafo y coordinador de eventos escolares, tenía la tarea oficial de grabar estos actos y subirlos a un portal estatal como prueba de cumplimiento. Después, debía borrar el material. En lugar de hacerlo, decidió guardarlo.

Un testigo incómodo dentro del sistema

Con el tiempo, el protagonista se convence de que esas imágenes tienen un valor histórico, aunque reconoce que se ha "dado cuenta de que no tengo derecho moral a borrar todo esto. Porque es una prueba de cómo la propaganda entra en las escuelas rusas y de lo que ocurre dentro de ellas".

Las grabaciones muestran también la visita de miembros del grupo paramilitar Wagner, que instruyen a los niños sobre prácticas de combate y posan con ellos en fotografías sosteniendo armas. De hecho, algunos de los estudiantes acaban siendo reclutados para el frente, tal y como enseñan.

Un documento incómodo sobre el futuro

La película se estrenó en el Sundance Film Festival en enero de 2025, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. Con un metraje final de 90 minutos, la coproducción europea ha sido seleccionada como candidata al Oscar en la categoría documental.

El mensaje final del protagonista es pesimista incluso ante un posible alto el fuego. En una de las reflexiones más duras del filme advierte que "aunque logremos mantener conversaciones de paz exitosas ahora, incluso si logramos detener esta guerra, no habrá terminado del todo", pues "la propaganda permanecerá en sus mentes".