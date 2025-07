Viaja a Oporto y confirma lo que muchos temen: la famosa maldición no deja de cumplirse

El creador de contenido Álvaro (@alvaro95barco) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok yendo de viaje a Oporto, y ha asegurado que, según su experiencia, la famosa maldición de la capital portuguesa es una realidad.

"Estoy en Oporto y acabo de repetir aquí en este mirador con la cámara la misma foto que me hice con mi ex hace como 10 años", ha comenzado contando el español.

"Y evidentemente, después de venir a Oporto lo dejamos. Porque no se puede escapar al destino, está escrito. Y tú, si vienes a oporto con tu pareja, lo vas a dejar. No hay alternativa", ha asegurado el tiktoker entre risas.

Una leyenda urbana con la que muchos están de acuerdo: "Yo fui a Oporto con tres diferentes en los últimos seis años... No me duraron un telediario"; "Yo fui hace dos años, después de 20 años juntos me ha a dejado. A mí no me vuelven a ver ahí por si acaso".

Aunque también han aflorado otras teorías: "Fui sola y sigo sola, creo que también funciona para reforzar la soltería"; "¿Alguien sabe si funciona también con las suegras? Es para una amiga"; "¿Y con amistad? Fui a Oporto con una amiga y dejamos de llevarnos".