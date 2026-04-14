Wyoming se dirige directamente a Netanyahu en un minuto que no deja de compartirse: "Atentos al final"

El presentador de El Intermedio de laSexta, El Gran Wyoming, ha respondido a Israel y a su presidente, Benjamin Netanyahu, después de que este convocara a la encargada de negocios española en el país para quejarse tras la quema de un muñeco de siete metros relleno de pólvora que representaba a Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo.

"Compañeros, ponedme la música épica, bonita y cordial, que tengo un mensaje para el señor Netanyahu. Llegados a este punto, señor Benjamín Netanyahu, yo, El Gran Wyoming, le pido que reflexione", ha comenzado diciendo.

Mirando a cámara, ha proseguido el humorista: "¿De verdad va a poner el grito en el cielo porque quemen un muñeco suyo en un pueblo cuando su hobby favorito es hacer explotar niños en edad escolar? Eso es cínico hasta para usted".

"Quizás ha llegado el momento de parar y le invito a que se siente. No a dialogar porque con un criminal de guerra como usted no hay nada que hablar, pero si tanto le molesta lo que está haciendo España, acompáñeme porque puede sentarse aquí", ha continuado el humorista.

La sorpresa final

En ese momento se ha movido a una zona del plató en la que había una mano gigante haciendo una peineta con la placa de "Netanyahu, por ser como eres". "Puede sentarse aquí y pedalear. Ahí, dele ahí, duro", le ha dicho.

Finalmente, el sketch acaba con la entrada de Thais Villas haciendo una llamada a un ministro para preguntarle, como ha dicho Wyoming, si le había gustado este intento de conciliación con Netanyahu. El resultado de la llamada es que cuelgan al otro lado del teléfono.

El vídeo de este momento se ha compartido en la red social de X y usuarios como @Noagresiva lo ha convertido en viral con más de 13.000 reproducciones en pocas horas. "El Gran Wyoming lo ha vuelto a hacer. Le ha vuelto ha dejar un mensaje a Netanyahu. Atentos al final", ha afirmado en su tuit.