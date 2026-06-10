Wyoming reacciona al análisis que hace Ayuso sobre la visita del papa: "Menudo 'melocotonazo' lleva"

La visita del papa León XIV a España está dejando reacciones y noticias de todo tipo y para todos los gustos, especialmente tras su discurso en el Congreso, donde recibió una ovación de siete minutos.

Después, valoraciones de los partidos y mucho afán por hacer propias las palabras del papa en función de la ideología de cada formación. Quien más ahínco ha puesto en ello ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este martes, en una entrevista reciente, aseguró que León XIV "no ha estado estos días hablando para Madrid ni para España, sino para el mundo desde España". Unas palabras que comentó El Gran Wyoming horas más tarde en El Intermedio.

"No se calla nunca"

"O sea, que estuvo hablando en la capital de España y en español, pero no se dirigía a los españoles", señaló el presentador de laSexta, que afirmó que Ayuso está en plena "resaca papal".

"No me extraña que le guste la fruta, porque menudo melocotonazo que lleva", añadió Wyoming. En la misma entrevista, la presidenta madrileña dijo que, lo que hacen el PP, "es no callarnos".

Algo que no comparte el presentador de El Intermedio. "No se calla nunca, menos si le preguntas por las residencias de la Comunidad de Madrid o los chanchullos de su novio. Ahí habla menos que un mimo en una biblioteca", ironizó Wyoming.

Un papa en España, quince años después

La visita del papa León XIV a España, celebrada entre el 6 y el 12 de junio de 2026, ha supuesto el regreso de un pontífice al país tras quince años de ausencia, desde el último viaje de Benedicto XVI en 2011.

El recorrido, que incluye Madrid, Barcelona -donde está ahora- y las Islas Canarias, está combinando encuentros institucionales, actos religiosos multitudinarios y mensajes centrados en cuestiones sociales como la migración o la desigualdad.