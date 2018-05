Primer enfrentamiento directo entre Israel e Irán en Siria, con disparos de proyectiles en los Altos del Golán

Israel atacó a lo largo de la noche docenas de objetivos militares iraníes en Siria tras sufrir anoche el lanzamiento de 20 cohetes, de los que cuatro fueron interceptados y el resto cayeron en suelo sirio, aseguraron fuentes militares.

"Hemos atacado docenas de objetivos militares en Siria", dijo a un grupo de periodistas, entre ellos Efe, el portavoz militar Jonathan Conricus, que agregó que han "estado en esta operación varias semanas, casi un mes, en los que se ha conseguido frustrar varios ataques iraníes".

"El ataque de anoche fue uno de los más graves de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria contra la soberanía israelí, fue ordenado y comandado por el general Suleimaní y no logró sus objetivos", añadió. Ninguno de los veinte cohetes tipo Grad y Fajr que lanzaron contra Israel cayeron en el país, cuatro de ellos fueron interceptados y resto se quedaron cortos e impactaron en Siria.

The IDF has struck dozens of Iranian military targets in Syria in response to the Iranian rocket attack against Israel. Quds force is behind attack and has played the initial price. IDF remains ready for various scenarios but does not seek to escalate the situation. pic.twitter.com/4rC8gHK2LG