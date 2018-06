Pedro Sánchez, a punto de ser presidente del Gobierno. El Congreso ha arrancado a las 9 la segunda jornada del debate de la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy, que saldrá adelante al tener ya los votos garantizados.

Salvo sorpresa mayúscula o una dimisión de última hora de Rajoy -descartada de forma tajante por el Ejecutivo- la Cámara Baja aprobará hoy esa iniciativa presentada por el PSOE, a raíz de la sentencia por el caso Gürtel.

A los votos de los 84 diputados socialistas habrá que sumar los 67 de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 8 del PDeCAT, los 5 del PNV, los cuatro de Compromís, los dos de EH Bildu y uno de Nueva Canarias, con la abstención inesperada de Coalición Canaria.

Sólo votarán en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro, es decir, 169 diputados.

Rajoy, por sorpresa: "Ha sido un honor"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado in extremis al debate y ha tomado la palabra por sorpresa para hacer un breve discurso: "Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor".

"Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero no puedo compartirlo", ha señalado. "Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno", ha indicado ante el aplauso de su bancada.

Hernando: ¡Qué vergüenza!

El plato fuerte del debate a primera hora de este viernes ha llegado con Rafael Hernando (PP), que le ha espetado a Sánchez: "Hoy va a volver a intentar ir a La Moncloa por la puerta de atrás. ¡Qué vergüenza! Esta moción es un fraude". Y ha criticado los "pactos extraños" señalando especialmente a los independentistas. No habrá un cambio del Código Penal, ha advertido.

Además, ha soltado que el PSOE pone "en jaque" la unidad de España al "mendigar" para su investidura el apoyo de los independentistas, a los que no se sabe qué ha prometido. Hernando ha instado a Sánchez a decir a cambio de qué ha obtenido dicho apoyo y le ha advertido de que el PP no piensa permitir que los delincuentes tengan "ni impunidad, ni inmunidad ni indultos".

Rafael Hernando dice a Pedro Sánchez que hay que tener "un cuajo muy grande" para aceptar los votos "de los viejos amigos de ETA": "¿Va a ser capaz de mirar a las víctimas de ETA? Yo no sería capaz" https://t.co/oMzlbE9mcr pic.twitter.com/OemelWFJe3 — Europa Press (@europapress) 1 de junio de 2018

"Hoy usted se ha ido con ellos, con el golpismo", ha rematado. "¡Van a perpetrar hoy un fraude!", ha apostillado Hernando, que se ha lanzado al cuello de un Gobierno "Frankestein".

Y ha sido especialmente duro cuando ha dicho que es "una grave afrenta" y hay que tener "un cuajo y una vergüenza muy grave" para contar con los votos de Bildu, "los viejos amigos de la ETA".

Sobre la corrupción, ha dicho que los condenados "ya están fuera del PP". Y le ha preguntado al socialista sobre el recurso de su partido a la sentencia: "Si ganamos la sentencia, ¿va usted a dimitir? Me ha dicho que sí. Le tomo la palabra".

Hernando ha repartido para todos, desde Podemos -llamando burgués a Pablo Iglesias- hasta Cs, diciendo que apoya gobiernos como el de Andalucía. "Usted también ha contribuido a la moción", le ha lanzado directamente a Rivera.

"Estoy muy orgulloso de ser del PP", ha remarcado ante el aplauso de su bancada, que se ha puesto en pie. No Mariano Rajoy, que no ha acudido al Hemiciclo. "No nos van a humillar ustedes, no lo van a conseguir", ha reiterado.

En su contestación, Sánchez le ha dicho a Hernando que deberían preguntarse en el PP "por qué nadie quiere acompañarles". Y ante las alertas sobre el tema territorial ha dicho que espera que el Partido Popular sea tan "leal" como ha sido el PSOE con Moncloa durante la crisis catalana.

Y ante las palabras de Hernando, ha dicho Sánchez: "Están condenados a la irrelevancia". "La tarea que tiene por delante va a ser difícil, lo primero que tienen que hacer es renovar su liderazgo y representar a esa España conservadora", ha concluido.

Robles: Vuelve la "ilusión de 1982 y 2004"

Ha abierto la jornada la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que ha criticado en primer lugar a Mariano Rajoy por su "falta de respeto" al Congreso por no acudir ayer por la tarde ni esta mañana a su propia moción de censura. "Está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle", ha enfatizado.

Robles ha reconocido que se trata de un "momento difícil" y de "responsabilidad", pero ha prometido enfrentarse a los problemas con "humildad". Y ha dicho que el futuro Gobierno socialista quiere trabajar con "diálogo" y "esperanza". Su objetivo: "Queremos que vuelva a España la ilusión de 1982 y 2004".

"España tiene que empezar una nueva etapa", ha vaticinando Robles.

Sánchez ha subido luego a la tribuna de oradores para agradecer de "corazón" a todos los grupos que van a apoyar la moción. Y ha querido mostrar el "orgullo" de pertenecer al PSOE, y ha prometido poner siempre los intereses del país ante los propios de su partido. "Gracias de corazón y a trabajar", ha rematado Sánchez.

La votación

Tras las intervenciones, se procederá a la votación. Se da la circunstancia de que por primera vez en democracia, el futuro presidente del Gobierno no es diputado, por lo que no podrá votar su candidatura, aunque sí asistir a ella desde el hemiciclo.

Para que salga adelante la moción -algo que está garantizado- necesita 176 votos a favor, esto es, la mayoría absoluta del Congreso.

Una vez aprobada, la presidenta del Congreso comunicará el resultado al Rey, y el Gobierno deberá presentar su dimisión al Monarca, según establece el artículo 114.2 de la Constitución.

En ese momento, el candidato, Pedro Sánchez, se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, el Rey le nombrará presidente del Gobierno.

La toma de posesión ante Felipe VI podría producirse ya el próximo sábado.