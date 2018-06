Rajoy anuncia que deja el liderazgo del PP y propone un congreso extraordinario

Adiós. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que pone fin a su liderazgo en el PP y propone celebrar un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente del Partido Popular. No ha habido dedazo sobre su sucesor y el expresidente seguirá militando siempre "a la orden" y con lealtad a la futura dirección.

En la reunión del Comité Ejecutivo del PP, ha dicho que ha llegado el momento de poner "punto final" a su etapa al frente del PP y que el Partido Popular debe seguir avanzando "bajo el liderazgo de otra persona".

"Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha asegurado, y ha explicado que va a convocar un congreso extraordinario.

Las palabras de Rajoy han sido en la reunión del Comité Ejecutivo, donde están presentes la cúpula y los barones del Partido Popular. Ha avanzado que no piensa hacer cambios en el partido ni en el grupo parlamentario ahora. Deja un partido en shock, desalojado de manera exprés de La Moncloa y con las familias ansiosas con los cuchillos preparados.

En esa reunión, ha marcado también una línea durísima oposición, diciendo que el Gobierno de Pedro Sánchez es un "grave precedente" en la democracia y criticando el apoyo de "extremistas populistas e independentistas sectarios".

No dejará el carné y estará a la "orden" del sucesor

Los populares se enfrenta ahora a un proceso de renovación de liderazgo, en el que el gran favorito hasta el momento es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En las quinielas también aparecen Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor, María Dolores de Cospedal e Íñigo de la Serna.

Rajoy toma esta decisión después de que el viernes pasado prosperara la moción de censura contra él presentada por el PSOE. El siguiente paso será la celebración de una Junta Directiva del PP que debe convocar un congreso extraordinario del partido, donde se elegirá al nuevo líder y abrirá una "nueva etapa en el partido con una nueva dirección y más ilusión".

Rajoy cumplirá el mandato como presidente del PP "hasta el día que elijáis a la persona que me vaya a sustituir". Por lo tanto, no ha hecho un dedazo público a un sucesor.

"Dada la situación en la que me encuentro, lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido. No plantearé ningún cambio ni en el partido ni en los grupos parlamentarios. Le corresponda a quien me suceda", ha añadido. Y ha agregado que estará "a la orden" de quien llegue a la Presidencia del PP.

Ha agradecido la "lealtad" de todos los asistentes: "Ha sido increíble". Todos los presentes se han puesto de pie y le han aplaudido. Sobre su futuro, ha dicho: "Yo seguiré con vosotros, no me imagino la vida fuera del Partido Popular". "Hace cuarenta años yo pegaba carteles", ha ilustrado. "Esto es mi vida y quiero que siga siendo, no voy a dejar el carné", ha aseverado.

En el último congreso del PP, se aprobó un nuevo sistema de elección para el líder nacional a doble vuelta, en el que los militantes votan en la primera y en la segunda los compromisarios.