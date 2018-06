Torra plantará al Rey en la inauguración de los Juegos Mediterráneos

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, finalmente no se verá con el rey Felipe VI esta tarde, en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, según han avanzado El País y El Periódico. La Generalitat ha convocado una rueda de prensa para explicar la decisión de no acudir, si bien el Govern sí participará, pero con una representación de menor rango que aún no ha trascendido.

La Generalitat ha supeditado la asistencia de su presidente a la inauguración de este viernes (a las 21.00 horas) a que Felipe VI "reflexione" sobre su posición hacia Cataluña.

Torra, tras su reunión en Berlín con el expresident Carles Puigdemont este jueves, un día antes de la inauguración, insistió en que hasta el mismo viernes no comunicaría su decisión al respecto.

Ayer, la portavoz del Govern, Elsa Artadi explicó los motivos que mantienen las dudas: "No puede haber un encuentro protocolario con sonrisa y saludo de mano como hasta ahora. No podemos evitar recordar que el Rey avaló la violencia contra ciudadanos pacíficos el 1 de octubre", consideró.