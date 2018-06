Anna Gabriel logra permiso de residencia en Suiza para 5 años

La exportavoz de la CUP Anna Gabriel ha conseguido un permiso de residencia en Suiza para cinco años, lo que le facilitará "acceder a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias", ha explicado su madre, Maribel Sabaté.

En una entrevista que emitirá este viernes Ona Bages avanzada por Rac1 y recogida por Europa Press, ha detallado que visitó a su hija en el país helvético, donde se encuentra desde que huyó de España para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por la causa abierta al soberanismo, y "le llegó el permiso".

Según ha explicado Sabaté, Gabriel "está bien, se está moviendo mucho y colabora con una ONG" a la vez que realiza un curso de inglés y se prepara para entrar en la universidad en otoño.

US HO AVANÇA @rac1 Anna Gabriel aconsegueix el permís de residència per cinc anys a Suïssa que li permetrà accedir més fàcilment a una feina, segons ha confirmat la seva mare https://t.co/K8yQFLYFJz @infoRAC1 @YleniaMorros — RAC1 (@rac1) 29 de junio de 2018

La exdiputada cupera viajó en febrero a Ginebra y desveló en una entrevista a un periódico local que no acudiría a la citación ante el TS, una decisión que comunicó previamente a su madre. "Me dice que no quiere pasar ni un día de su vida en una prisión con unas reliquias franquistas que te quieren humillar y hacer decir lo que no sientes", ha relatado.

