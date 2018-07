Joaquín Cortés revienta por las últimas declaraciones de Paula Echevarría: "Qué poca categoría y qué poca vergüenza"

Joaquín Cortés ha publicado en redes sociales varios comentarios durísimos contra Paula Echevarría. El motivo de la ira del bailarín son unas declaraciones de la actriz en las que rechazaba las comparaciones con Dulceida: "Es como comparar a Dios con un gitano".

Echevarría pronunció estas palabras en un acto promocional que compartió con la instagramer, calificadas ambas como "it girls". "Me hace mucha gracia", dijo la actriz, "ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella".

Paula Echevarría quería ser humilde, pero la frase hecha que eligió para hacerlo ha indignado a Cortés, que ha cargado contra ella en redes sociales: "Y esto no se arregla con un "lo siento". De verdad qué mal gusto, qué poca categoría y qué poca vergüenza. "Es como comparar a Dios con un gitano". Con personas como tú se ve la cultura en este país. #PaulaEchevarríaVergüenza".

#paulaechevarria y esto no se arregla con un "lo siento". De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza.

"Es como comparar a Dios con un gitano" 👏🏼👏🏼 con personas como tú se ve la cultura en este país.#paulaechevarriaverguenza — Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

Cortés también cargó contra Echevarría en Instagram Stories. "Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y, sobre todo, de humanidad. Llevábamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces", decía uno de ellos.

En otra publicación fue todavía más duro: "Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora... Lo que has dicho y cómo lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras muchas personas no hay derecho. Y no se arregla con un 'lo siento'".

Las palabras de Paula Echevarría también han provocado el enfado de la Fundación Secretariado Gitano, que lucha por la "promoción integral" de la comunidad gitana: