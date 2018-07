Trump exaspera a la reina Isabel II de Inglaterra durante la revista a la Guardia Real

Donald Trump no está dejando muy buen recuerdo en el Reino Unido. Al mal ambiente generado durante el encuentro con la delegación británica del Gobierno de Theresa May y las críticas a los medios de comunicación, hay que sumarle el ridículo momento que vivió con la reina Isabel II durante la revista a la Guardia Real británica.

La monarca, a sus 92 años, no daba crédito ante la actitud de su invitado, que rompió el protocolo al situarse delante de ella durante este acto, celebrado en el castillo de Windsor.

Ella había dirigido a Trump hacia el lugar donde debían comenzar a pasar revista, cuando, para su sorpresa, el presidente estadounidense comenzó a andar sin esperarla y sin seguir sus indicaciones. Ella quedó atrás y él, al no ver dónde se encontraba la regente, se detuvo en seco, esperando que apareciera y buscándola con la mirada.

De tal modo que, en un momento dado, la estampa era la siguiente:

YOUTUBE

Sí, eso que se ve ahí detrás de Trump es la pobre Isabel II intentando situarse a su vera.

Finalmente lo logró, con cara de asombro ante lo que acababa de ocurrir, y siguió el acto con total normalidad.

El incidente ha generado un notable cachondeo en Twitter:

HOW IS HE STRUGGLING TO WALK THE BIG FUCKING WEIRDO pic.twitter.com/dUpemhRpk4