Echenique: "El plagio que sí está constatado es el de Pablo Casado"

La vida política española vive al borde del ataque de nervios por los másters y las tesis doctorales. El martes caía la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el miércoles Albert Rivera abría la polémica por la dudas sobre la tesis del presidente, Pedro Sánchez. Todo ello con el líder del PP, Pablo Casado, bajo sospecha por el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que está en investigación judicial.

El 'número dos' de Podemos, Pablo Echenique, está muy tranquilo con su tesis. La colgó después de defenderla en la Universidad de Zaragoza. Escrita en inglés, está centrada en cómo utilizar las herramientas de la física teórica, en particular la mecánica cuántica, para el estudio de moléculas de interés biológico. Desde las sede de Podemos, repasa con El HuffPost lo que está pasando ahora mismo en España y cómo ha evolucionado el partido morado desde su nacimiento hasta ser el socio preferente de Pedro Sánchez.

La actualidad política viene marcada por la polémica sobre la tesis del presidente del Gobierno. ¿Qué le parece la decisión de hacerla pública finalmente?

Nosotros lo pedimos esta mañana, y creo que lo lógico en el siglo XXI es que los periodistas no tengan que hacer cola en la puerta de una sala para sacar fotos con el móvil de un documento impreso en papel. Mi tesis está colgada en Internet en el repositorio del CESIC desde que la leí. Lo mismo que la de Pablo Iglesias y que las de estudiantes anónimos. Era difícil de entender el esquema de acceso a la tesis del presidente. Es una buena decisión de Sánchez, que además quita la última excusa que tenía Casado para seguir insultando a la inteligencia del conjunto de los españoles.

Ha publicado el diario ABC que hay plagio en la tesis. ¿Cree que puede existir?

He leído la información brevemente. Sobre fragmentos de la tesis es difícil de concluir algo contundente. Si el ABC ha tenido acceso, es porque la tesis existe y la defendió ante un tribunal. Sin embargo, hay otro caso encima de la mesa, el trabajo de fin de máster del señor Casado podría constar de un fardo de folios en blanco. Ningún periodista ni ningún ciudadano anónimo ha visto el contenido. El presidente del PP ha ocultado el contenido.

Si se demostrara que el señor Sánchez ha plagiado, ¿debería dimitir?

Plagio es una palabra muy fuerte y habría que investigar con cuidado las acusaciones. Me parece que quienes acusan de plagios con tres o cuatro fragmentos están concluyendo de manera precipitada algo que es grave. El plagio que sí está constatado es el de Pablo Casado, que escribió un artículo para un libro y cogió muchísimos párrafos de la web del Congreso. Ese documento se conoce entero, están publicados el artículo y los textos de la web. Ahí sí se puede concluir que hay un plagio, porque el señor Casado no cita la fuente. Está acreditado. Cuando se publique la del presidente, los periodistas podréis investigar y ver si esta acusación tan grave se sustenta o no.

¿Debería dimitir ya Casado?

Creo que debería haber dimitido hace mucho tiempo, cuando se conoció todo esto. En particular, cuando la jueza constató que había una trama montada en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, con prebendas a personas influyentes, básicamente se regalaban títulos de máster. Lo que dice la jueza es demoledor. Si todavía no está imputado es porque es aforado. Las otras tres alumnas que iban por la vía VIP están imputadas porque no son diputadas. Casado está en una situación absolutamente insostenible. De hecho, por una situación parecida ha dimitido la ministra Carmen Montón. En la opinión pública hay un consenso respecto a que era necesaria la dimisión de la ministra. Valoramos positivamente su trabajo defendiendo la sanidad pública, pero estaba claro lo que había pasado con su máster. El caso de Casado es como mínimo igual de indefendible.

Se está poniendo en duda el nombre de la universidad española...

Claro. Es un efecto secundario terrible. La universidad pública española es de gran calidad y con altos estándares si la comparamos con los países de nuestro entorno. Hay que defender este patrimonio común. Y está la indignación completamente justificada de centenares de miles de alumnos de nuestro país que se están gastando los ahorros de su familia y años de mucho esfuerzo para sacar un título. Hay que limpiar la universidad de este tipo de prácticas.

El señor Rivera lanzó las dudas sobre la tesis cambiando su pregunta a última hora en el Congreso. Sánchez le acusó de convertir la política en un lodazal. ¿Lo comparte?

Cambiar la pregunta no es práctica parlamentaria elegante. Iglesias mantuvo su pregunta sobre alquileres. Si uno quiere hablar de un tema, puede hacer un canutazo y hacer declaraciones en el pasillo. Más allá de eso, lo que le ocurre a Rivera es que con la moción de censura se le rompió el GPS; no sabe dónde va, está despistado y nervioso. Las encuestas decían que era, como menos, presidente de la ONU y de la Comisión Europea y premio Nobel de la Paz. Cuando conseguimos echar a Rajoy, a quien apoyaba Ciudadanos a pesar de estar en los papeles de Bárcenas, se ha despistado mucho y quiere tener el máximo protagonismo. A lo largo del verano hemos visto las maneras poco elegantes de Rivera, haciendo campañas salvajes contra gente humilde como los manteros y yendo a buscar gresca a Barcelona con los lazos amarillos.

¿Es de más de derechas Rivera o Casado?

Es difícil de decir. El hecho de que sea difícil de contestar es peligroso para nuestra democracia, se ha instalado una competición entre PP y Cs por ver quién es más de derechas. Hace no mucho tiempo se nos criticaba duramente por no haber apoyado un acuerdo entre Cs y PSOE. Se nos decía que Ciudadanos era progresista, y hoy el propio PSOE reconoce y dice que Rivera es de extrema derecha.

¿Cree que Rivera es de extrema derecha?

Creo que están yendo hacia ese espacio político. No todas las posiciones de Cs son de extrema derecha, pero no apoyar que se exhume a Franco no parece muy de centro. Algunos de sus discursos y propuestas apuntan claramente al electorado de extrema derecha. Creo que se equivocan, España es un país moderno, decente y hay pocos votantes de ese tipo. Es un error estratégico. Y también por parte de Casado, hay una pelea en ese espacio muy poco edificante.

Hablaba del pacto PSOE-Cs que no llegó a salir. Las cosas han cambiado mucho. Ahora son ustedes los socios preferentes del Gobierno, ¿dónde quedó aquel PSOE de la cal viva y de Felipe González?

Más allá de la frase concreta, lo que le advirtió Pablo Iglesias a Pedro Sánchez resultó ser verdad. La nomenclatura del PSOE, con el apoyo de ciertos sectores mediáticos y empresariales, cortó la cabeza a Sánchez. Él volvió a la Secretaría General del PSOE con unos planteamientos más parecidos a los nuestros. Dijo básicamente tres cosas en las primarias: plurinacionalidad, que había que echar a Rajoy y que Podemos fuera su socio preferente. Nosotros cometemos errores, pero no se nos puede achacar falta de coherencia y humildemente podemos celebrar que el PSOE haya comenzado a andar ese camino. Veremos qué resultado tiene, es demasiado pronto para saberlo. Es buena noticia poder negociar la subida de las pensiones, bajar los impuestos a los autónomos y explorar la posibilidad de que se eliminen los privilegios fiscales a las grandes corporaciones.

¿Van a apoyar los presupuestos?

Todavía hay una negociación pendiente. Si el PSOE se compromete con un conjunto de medidas sociales que las note la gente corriente, estamos dispuestos a votar a favor. Hay una negociación en marcha que todavía no ha concluido.

No parece que vayan a incluir ese impuesto a la banca que pedían...

Pensamos que hay que meterlo. Todavía no se ha cerrado la negociación, esperemos que acaben aceptando. Hay años fiscales en los que la banca directamente no paga nada. Es de justicia que la banca, que ha sido rescatada con dinero público, contribuya a que tengamos un país mejor.

¿Vamos a elecciones anticipadas? ¿Aguantará el Gobierno hasta 2020?

Espero que pongamos en marcha estas medidas sociales y de justicia en este país y que tengamos tiempo hasta el final de la legislatura. Preferiríamos gobernar nosotros porque creemos que tenemos un proyecto de país más ambicioso que el del PSOE. Mientras tanto, habiendo un Gobierno al que podemos arrancar medidas sociales, vamos a intentar hacerlo y que se pongan en marcha, y que los españoles voten cuando acabe la legislatura. Pero es difícil predecir qué va a pasar.

¿Le gustaría estar sentado en el Consejo de Ministros de Sánchez a Podemos?

A Podemos sí. La pregunta personal es muy complicada.

¿Como partido les gustaría tener ministros en el Gobierno de Sánchez?

En este Gobierno Sánchez ya ha cerrado la puerta. Hemos dicho claramente que no nos parecía lo más acertado. 84 diputados nos parece una base parlamentaria para el Gobierno pequeña y que va a exigir más trabajo para llegar a acuerdos. Pero el PSOE ha elegido esa opción. Pero nuestro espacio político, por supuesto, querría gobernar. Hemos venido para cambiar las cosas y desde el Ejecutivo se tiene mucha más capacidad. Aspiramos a ello.

Tendremos un superdomingo de mayo con elecciones autonómicas, locales y europeas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha anunciado que se va presentar otra vez. ¿Cómo ha recibido la noticia?

Es una buenísima noticia. Todo el mundo lo estaba esperando. Además, con un componente de esfuerzo personal importante. Tiene el cariño y la aceptación de una muy amplia mayoría del pueblo de Madrid y la gestión es ejemplar. Recuerdo en 2015 que se anunciaba desde ciertos sectores el apocalipsis y, poco menos, que iba a dejar de salir agua del grifo y se iban a crear soviets en los barrios. Después de tres años, se ha reducido la deuda acumulada por el PP y se ha aumentado un 33% en inversión social. Se ha demostrado que gobernamos mejor que ellos. Los ayuntamientos del cambio lo evidencian.

Pero la noticia continúa con que Carmena se quiere presentar con una plataforma de ciudadanos, no de partidos. ¿Deja en mal lugar a Podemos que la alcaldesa no quiera ir bajo el paraguas de Podemos?

Ella misma ha explicado que los detalles los veremos más adelante, no solo porque no hemos empezado a hablar de ellos, sino porque Manuela antes que candidata en 2019 es alcaldesa de Madrid. Seguro que nos ponemos de acuerdo, estamos muy orgullosos de haberla apoyado no siendo militante. Estamos orgullosos de volver a hacerlo.

Tenemos una candidata que dice que repite y ya tiene la fórmula. ¿Dónde dejamos eso de las primarias?

Vamos a hacerlas, porque Podemos hace así sus candidaturas. Es parte de nuestro ADN y tendrá que haber un debate en la candidatura global sobre cómo se construye la papeleta final. Pero diría, por lo que he escuchado en los últimos días, que la alcaldesa no ha cerrado ninguna posibilidad. Haremos primarias y nos gustaría que el proceso sea lo más participativo posible. Y si puede ser por primarias, muchísimo mejor.

Ese domingo de mayo serán también las europeas. Su irrupción en la política fue precisamente en esos comicios en 2014, han pasado cinco años. ¿Se ha aburguesado Podemos? Ahora son socios parlamentarios del PSOE, se ha mudado su líder a una casa en Galapagar... ¿Se ha perdido parte de ilusión de Podemos? ¿Hay más realismo o ya es un partido burgués?

Un partido burgués no. Es verdad que hay un peligro con la institución. Somos conscientes. La moqueta se te puede pegar a la suela de los zapatos, a mí a las ruedas, y luego no te las puedes despegar. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante para luchar contra esa tendencia, que efectivamente opera en las instituciones. Hemos estado siempre en contacto con la calle, que es la mejor vacuna contra ese aburguesamiento, que es un riesgo en política. Exige atención permanente. Si una semana te descubres pensando demasiado en el Parlamento y en la política, es bueno que te lo replantees y pienses en los problemas de la calle. Creo que humildemente lo conseguimos de una manera más eficaz que el resto de partidos. Pero sí, estar en un escaño si no te cuidas te puede alejar de los problemas de la gente.

¿Será Iglesias el candidato en las generales de 2020?

Él dijo que se iba a presentar a las primarias en una entrevista reciente, y espero que sí. Sinceramente, creo que habría pocas noticias tan buenas en este país como que Iglesias fuera presidente.

¿Cree que se han olvidado ya aquellos planes para descabalgar a Iglesias como el de Carolina Bescansa?

La situación interna en Podemos está mucho mejor que hace unos meses. Después de Vistalegre II se adoptó por parte del equipo que ganó la actitud correcta, llegar a acuerdos con todos. Se ha demostrado en la Comunidad de Madrid y es bueno porque la gente no nos apoya para perder tiempo.

¿Está mejor la relación con el señor Errejón?

Sí, sin duda. Íñigo, con buen criterio, ha decidido dar la pelea en la Comunidad de Madrid. Es muy difícil encontrar un candidato mejor en Podemos para dar la batalla contra el PP y Cs. La relación es buena, de colaboración, de empujar todos para que gane las elecciones en Madrid.

Tienen buena relación con el Gobierno socialista, pero no coinciden en algunas cosas. ¿Qué le parece que el PSOE haya vetado la comisión en el Congreso para investigar los negocios de Corinna y el rey Juan Carlos?

Un error terrible del PSOE. Nadie se explica por qué se impide al Congreso dilucidar si Juan Carlos I evade impuestos o tenía dinero escondido en paraísos fiscales. Si uno fuera incluso monárquico, debería tener interés en que se conozca a qué se de ha dedicado el jefe del Estado en una época en la que muchos españoles no podían llegar a fin de mes. No hay ningún motivo para evitar que se levanten las alfombras.

Y el tema de Arabia Saudí. El Gobierno se echa para atrás y entregará las 400 bombas de precisión pactadas en 2015.

Pensamos que un Gobierno decente debería dar lo primero alternativas de trabajo y empleo en la zonas como Cádiz, con un paro alarmante. El exministro Solchaga decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. Estamos totalmente en desacuerdo con esa afirmación, se tienen que llevar a cabo políticas que permitan que haya industria y trabajos de alto valor añadidos, en concreto en zonas tan empobrecidas como esa provincia. Una vez hecho esto, nos tenemos que plantear dejar de vender armas y buques de guerra a una dictadura que incumple los derechos humanos. Pero creo que plantearles a los trabajadores de Navantia que tienen que elegir es un dilema imposible. El Gobierno tiene que ir a Cádiz, crear industria y dejar de vender armas a una teocracia que está asesinando a gente en Yemen.

Hablando de Cádiz. Lo más seguro es que haya adelanto electoral en Andalucía. Cs ha roto con el PSOE. Teniendo en cuenta los bloques actuales, ¿estarían dispuestos a apoyar un Gobierno socialista de Susana Díaz?

Eso lo tiene que contestar la gente de Andalucía. Este debate lo hemos tenido y Teresa Rodríguez tiene razón, porque el PSOE de Díaz no es cualquier PSOE. Una cosa es ponernos de acuerdo con Sánchez en varias cosas, y otra cosa diferente es que un partido que ha gobernado más de 35 años en Andalucía y que ha extendido redes clientelares como manera de hacer política tenga los mismos mimbres que el Gobierno de Sánchez. Las reticencias de Podemos Andalucía son legítimas. Hay que escuchar a nuestra candidatura allí y he llegado a entender el punto de vista de Teresa.

¿Quién va a ser el número uno de Podemos en las europeas?

Todavía no lo hemos decidido, lo estamos hablando.