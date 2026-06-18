Trump asegura que ya ha firmado el histórico acuerdo con Irán negociado por Pakistán

Donald Trump asegura que la guerra entre Estados Unidos e Irán ya pertenece al pasado. El presidente estadounidense confirmó este miércoles que ha firmado el memorando de entendimiento negociado durante meses por Pakistán y respaldado por varios países de Oriente Medio, un documento que pone fin a las hostilidades y activa de forma inmediata una nueva fase de negociaciones entre Washington y Teherán.

"Está firmado (...) lo firmé en Versalles", respondió Trump ante los periodistas cuando fue preguntado por el acuerdo durante su visita a Francia.

Poco después, su asesor Dan Scavino difundió en redes sociales un vídeo en el que se observa al mandatario firmando el documento junto al presidente francés, Emmanuel Macron, que aplaude tras la rúbrica. Según la versión estadounidense, el texto fue enviado posteriormente a Teherán para completar el proceso.

La confirmación de Trump llegó apenas unas horas después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunciara oficialmente que el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad había sido firmado electrónicamente por los presidentes de ambos países y que entraba en vigor de manera inmediata.

"Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", escribió Sharif en la red social X.

El fin formal de una guerra de más de tres meses

El documento, compuesto por 14 puntos y fruto de meses de mediación diplomática encabezada por Pakistán con el apoyo de Catar y otros países de la región, pone fin formalmente al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

Entre sus principales disposiciones figura la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el escenario libanés, uno de los focos de tensión más delicados durante los últimos meses.

La firma supone además el primer acuerdo formal entre Washington y Teherán desde la ruptura del pacto nuclear de 2015, convirtiéndose en uno de los acercamientos diplomáticos más importantes entre ambos países en más de una década.

Ormuz vuelve a abrirse

La primera consecuencia práctica del acuerdo será la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta y por donde circula una parte esencial del petróleo mundial.

Según explicó Sharif, Irán garantizará desde ahora la libre navegación por el paso marítimo, mientras que Estados Unidos comenzará a levantar las restricciones impuestas sobre el tráfico marítimo iraní.

El texto establece que Washington dispondrá de un plazo de 30 días para completar el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos de la República Islámica.

La normalización del tráfico en Ormuz ha sido una de las principales prioridades de las negociaciones debido al impacto que el conflicto ha tenido sobre los mercados energéticos internacionales.

Ahora comienza la negociación más difícil

Aunque el acuerdo ya ha entrado en vigor, las cuestiones más sensibles siguen pendientes.

Estados Unidos e Irán disponen ahora de un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo que aborde asuntos como el programa nuclear iraní, el levantamiento completo de las sanciones económicas y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

Pakistán ha anunciado además una ceremonia oficial para conmemorar el acuerdo y dar inicio a las conversaciones técnicas que desarrollarán los mecanismos de aplicación del memorando.

Sharif aprovechó su anuncio para agradecer la implicación de Catar, Arabia Saudí, Turquía y Egipto, además de destacar el papel desempeñado por el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, en las gestiones que permitieron mantener abierto el diálogo entre Washington y Teherán durante los momentos más tensos del conflicto.

La firma del memorando representa un giro histórico tras más de cien días de guerra, aunque las próximas semanas serán decisivas para comprobar si el entendimiento alcanzado es capaz de transformarse en una paz estable y duradera entre dos países marcados por décadas de enfrentamiento y desconfianza mutua.