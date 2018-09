Barrio Sésamo y Frank Oz, creadores de Epi y Blas, han negado de nuevo que los personajes infantiles sean homosexuales, tal y como ha defendido este martes un antiguo guionista del programa.

"Como siempre hemos dicho, Bert y Ernie (los nombres originales de Epi y Blas) son mejores amigos", ha indicado en Twitter Sesame Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de Barrio Sésamo.

"Fueron creados para enseñar a los niños de preescolar que las personas pueden ser buenas amigas de aquellos que son muy diferentes a ellas. Aunque sean identificados como personajes masculinos y posean muchas características y rasgos humanos, como la mayoría de nuestras marionetas, siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual", ha añadido.

Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu