Pablo Casado: "El PP ha dejado un legado impecable en la Comunidad Valenciana"

Pablo Casado, presidente del PP, ha intervenido este sábado en un acto de su partido en Valencia, donde ha estado arropado por la líder del PP valenciano, Isabel Bonig.

Allí, Casado ha querido sacar pecho de la labor del PP durante los 20 años en los que gobernaron en esta región.

Una etapa en la que, según Casado, el PP dejó "un legado impecable", a pesar de los numerosos casos de corrupción que afectaron a su partido en esta comunidad.

Así se ha expresado el líder del PP:

"Tenemos un orgullo de pertenencia al PP. Que en la Comunidad Valenciana no hay que arrastrar los pies ni agachar la cabeza cuando pertenecemos al partido que más ha hecho por esta tierra. Porque la Comunidad Valenciana, antes de que gobernara el PP, era irreconocible. No había las infraestructura, ni las autopistas, ni aeroportuarias, ni de alta velocidad. Ni había la llegada de infraestructuras culturales o de patrimonio por las cuales la gente viene. O no había ese impulso del turismo, de la gastronomía. En definitiva, era una comunidad autónoma en blanco y negro. Y cuando vino el PP, y aquí tenemos a un expresidente del partido, y exconsellers, y alcaldes, y diputados provinciales, y senadores, y diputados nacionales, y concejales. Yo lo que os digo, como uno más de vosotros, que quiere representaros, es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho, porque yo lo estoy. Y porque no voy a permitir que nadie oscurezca un legado impecable de servicio a todos los valencianos de un partido que es el que más ha hecho por esta tierra".