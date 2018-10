"Caracaballo y estafa": Donald Trump insulta por Twitter a Stormy Daniels y ella le responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado este martes a la antigua actriz porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', después de que un juez haya rechazado su demanda de difamación contra el mandatario.

El juez falló que un 'tuit' de Trump que Clifford consideró como difamatorio estaba protegido por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.

En respuesta, Trump ha subrayado que "ahora puede ir detrás de Caracaballo y su abogado de tercera fila en el gran estado de Texas". "Confirmará la carta que firmó. No sabe nada de mí, una total estafa", ha agregado.

"Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees." @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!