La desesperante respuesta del Instituto de la Mujer a las numerosas quejas por 'GH VIP'

La queja de una espectadora indignada ha puesto al descubierto la gran preocupación del Instituto de la Mujer por las escenas de GH VIP que está emitiendo Telecinco en las que se ve "el trato degradante que se da a las mujeres". De hecho, están reuniendo el material suficiente para elaborar un informe y actuar "de la forma más adecuada".

Los espectadores se han quejado por los comentarios de Omar que "incitaban a cometer un delito sexual", por los repetidos comentarios machistas de Suso, por comentarios racistas de este mismo concursante, por el "acoso y el bullying" a Miriam, por las faltas de respeto de Ángel, por "jugar con las enfermedades mentales que sufren millones de personas"... Esta edición es un no parar de material para recoger en informes.

El HuffPost ha hablado con Silvia, una de las seguidoras del reality que se puso en contacto con el Instituto de la Mujer para denunciar lo que estaba viendo en televisión. Los comentarios "machistas" de Suso a Miriam y otras faltas de respeto de Aurah a la peruana fueron el detonante. La gota que colmó el vaso después de presenciar otras muchas escenas "indignantes y faltas de respeto brutales", comenta.

"Tengo dos niñas y ya no lo vemos. Lo que veo en el programa no lo quiero para mis hijos", relata Silvia, incidiendo de manera especial en los comportamientos machistas de Suso. "Esto es más grave de lo que parece, se emite en abierto en YouTube y está al alcance de cualquier niño", añade. Y no es la única que lo piensa, porque la petición de Chance.org para expulsar a Suso ya tiene casi 40.000 firmas.

La gallega escribió hace diez días al Instituto de la Mujer y le dijeron que el asunto estaba en manos del Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Pasados los días, les volvió a escribir y recibió la siguiente respuesta "esperanzadora":

Buenos dias hoy he recibido un mensajedel Instituto de la mujer es esperanzador #SomosLaAudiencia30Opic.twitter.com/ndGywIqH6R — silvia (@SilviaSilviaru) 30 de octubre de 2018

No es la primera vez que el Instituto de la Mujer ha alzado la voz al respecto y tampoco es el único organismo que estaría trabajando para tomar cartas en el asunto. SOS Racismo Madridtambién se ha manifestado ante la "cantidad de solicitudes" que han recibido por "los comentarios e insultos racistas" que se están viendo en GH VIP. La asociación ha invitado a los espectadores a que transmitan sus quejas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que "valore la gravedad de los hechos y exija una disculpa pública".

Ante la cantidad de solicitudes que hemos recibido por los comentarios e insultos racistas que se dan en el programa de @ghoficial de @telecincoes, animamos a la audiencia a que transmita la queja a la CMNC para que valore la gravedad de los hechos. https://t.co/o6wbDqcvt4pic.twitter.com/XngydnwxCV — Sos Racismo Madrid (@sosracismomad) 30 de octubre de 2018

A pesar de todo ello y alimentando la indignación de muchos de los seguidores del programa, GH VIP sigue sin tomar medidas. Y seguramente seguirá sin hacerlo, porque según dijo Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe, mostrar estas escenas "también es educar". Este miércoles el presentador visitará Guadalix.