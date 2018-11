Miles de personas se concentran ante la cárcel de Lledoners contra las acusaciones de la Fiscalía a los líderes independentistas

Miles de persones se han concentrado este viernes en unos terrenos próximos al centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) para apoyar a los presos soberanistas en el día que se han presentado los escritos de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que piden penas de hasta 25 años de cárcel.

Lo han hecho convocados por las Assembles de Defensa de les Institucions Catalanes (Adic) con el lema "Seguiremos determinados, venceremos" y con presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de varios familiares de los presos.

Los gritos de los asistentes se han resumido en tres mensajes: a favor de "abrir las cárceles" para liberar a los presos aprovechando que están en centros gestionados por la Generalitat, a favor de convocar una huelga general, y para reclamar unidad entre los partidos independentistas.

El representante de las Adic Enric Tudó ha llamado a no pedir la absolución de los procesados en el juicio, sino la anulación de la causa, pero ha avisado de que 'esto quiere decir estar dispuestos a la desobediencia', y ha reclamado abrir las cárceles.

Torra ha intervenido tras reunirse con los presos y ha aprovechado este acto para oficializar la retirada definitiva de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez: 'Presidente Sánchez, el pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo. Le decimos que no votaremos los Presupuestos'.

Ha argumentado que los escritos de la Fiscalía y la Abogacía son la evidencia de que Sánchez no quiere hacer ningún gesto al independentismo, por lo que ha dicho que la Generalitat, pese a que no abandonará nunca la bandera del diálogo, 'no votará nunca estos presupuestos'.

A través de una carta leída por su hermana, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha mostrado su solidaridad con los presos y ha avisado: "Ha llegado la hora de pasar de la indignación a la acción", aunque no ha precisado que suponía exactamente esto.

En un mensaje publicado en Twitter, Puigdemont ha asegurado que el escrito de la Fiscalía es "el resumen de una vergüenza en Europa".

Here you can find a summary of all the penalties the Spanish Prosecutor intends to impose against Catalan political prisoners. This is the summary of a shame in Europe.https://t.co/qHzrG4fEeu