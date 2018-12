Un importante asesor del príncipe heredero de Arabia Saudí participó en la tortura de una activista a principios de este año antes colaborar en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, según fuentes de la agencia Reuters.

El asesor Saud al Qahtani ejerció como consejero del príncipe heredero Mohamed bin Salman hasta octubre, cuando fue despedido y luego sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos por el asesinato del columnista de The Washington Post.

Ahora, las fuentes de Reuters aseguran que Al Qahtani estuvo presente durante una sesión de tortura a esta mujer y sus subordinados torturaron a otras tres activistas, quienes fueron objeto de abusos sexuales, electrocutadas y flageladas entre mayo y agosto en un centro de detención extraoficial en Yedá.

Este grupo estaba formado por seis hombres, que dijeron pertenecer a la Federación Saudí de Ciberseguridad, Programación y Drones, que Al Qahtani dirigió en su momento.

Por contra, otro funcionario saudí ha asegurado que las denuncias de maltrato y tortura de las mujeres detenidas eran "falsas". "Fueron detenidas por acusaciones relacionadas la seguridad y la estabilidad del reino", según esta fuente.

Las mujeres se encuentran entre más de una docena de activistas arrestados desde mayo, en medio de una represión dirigida contra clérigos e intelectuales. Siguen detenidas once mujeres, dicen activistas, incluidas las cuatro presuntamente torturadas.

#SaudiArabia's oppression of dissidents, journalists, human rights defenders must stop. These brave women's rights activists have been in jail without charge for 150 days.



We demand their immediate release. https://t.co/UcHqRnhClR