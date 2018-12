La predicción de 'The Economist' sobre España para 2019

Ya estamos casi a punto de que arranque el próximo año. Y el semanario inglés The Economist ha sacado su número especial The World in 2019, donde vaticina las tendencias políticas, económicas y sociales para todo el planeta de cara a los próximos doce meses.

En el apartado The world in numbers (El mundo en números) hace un análisis de los principales países. Y sobre España arranca señalando que el PSOE lidera un Gobierno en minoría después de la moción de censura contra la Administración del Partido Popular a mediados de 2018.

Destaca, a continuación, que con solo 84 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados, es el Gobierno más "débil" parlamentariamente durante la época democrática. Añade que aunque intentará agotar la legislatura, las elecciones anticipadas son "posibles".

Hace la radiografía de que la división a cuatro entre los partidos más antiguos PP y PSOE y los nuevos de Podemos y Ciudadanos significa que hay pocas posibilidades de que surja una mayoría clara.

En cuanto a la economía, indica The Economist, que mantendrá su momento post-crisis, con la mejora del empleo, los salarios y el crecimiento a medio plazo.

Y dice que hay que estar pendientes del tema catalán. En una referencia específica, apunta que el nuevo Gobierno ha reducido la tensión con los separatistas catalanes pero no parece que se vaya a resolver el problema.