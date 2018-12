Theresa May sobrevive a la moción de confianza de sus compañeros del Partido Conservador

La primera ministra británica, Theresa May, ha superado hoy la moción de confianza convocada por el Partido Conservador para decidir sobre su continuidad al frente de la formación y el Gobierno.

May obtuvo 200 votos a favor y 117 en contra en una votación secreta a la que estaban llamados todos los diputados del grupo tory en la Cámara de los Comunes. La primera ministra necesitaba al menos 159 votos (la mitad más uno). "El resultado de la votación de esta noche es que el grupo parlamentario tiene confianza en Theresa May", anunció Graham Brady, presidente del Comité 1922, que reúne a los diputados conservadores.

La situación, de enorme tensión, es fruto del enfado contra ella de parte de los conservadores, descontentos con el Acuerdo de Retirada pactado por Londres y Bruselas sobre el Brexit.

De haber prosperado esta iniciativa rebelde, May hubiera sido derrocada como líder del Partido Conservador y, en consecuencia, también tendría que haber dejado su puesto como premier, dando lugar a un nuevo proceso interno para ocupar ambas vacantes. Ahora, tras su victoria, la primera ministra no podrá ser sometida de nuevo a una moción de confianza por su propio partido en 12 meses, aunque sí podría afrontar una moción de censura contra su Gobierno por parte de la oposición laborista.

La diputada conservadora Nicky Morgan afirmó tras la votación que "la razón ha prevalecido", mientras que su compañero de bancada Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción euroescéptica de la formación, consideró que los 117 votos en contra de May suponen un "resultado terrible" para ella.

Sense has prevailed - the Conservative Parliamentary Party does have confidence in @theresa_may - the 48 do not speak for the silent majority in the Party or in the country