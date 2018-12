Marruecos confirma que "un grupo extremista" ha matado a dos turistas escandinavas

Se llamaban Louisa Vesterager Jespersen y Maren Ueland. La primera, de 24 años, era danesa. La segunda, de 28, noruega. Eran amigas, habían estudiado juntas en la universidad y se habían ido de vacaciones a Marruecos. Sus cuerpos aparecieron el pasado lunes dentro de su tienda de campaña, en las montañas del Alto Atlas. Estaban degollados. Ahora, el gobierno de Rabat confirma que su muerte no fue un feminicidio ni un robo violento, sino obra de "un grupo extremista", es decir, terroristas.

El Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Rabat ha emitido un comunicado en el que explica que la persona sospechosa detenida horas antes de que pasase un día tras los hechos "pertenece" a dicho grupo y, aunque se ha identificado a varios sospechosos más, aún están siendo buscados.

En la nota se hace referencia a un vídeo de más de un minuto de duración que está circulando ampliamente en las redes sociales locales y que muestra imágenes grabadas supuestamente por los asesinos en el momento en el que decapitan a sus dos víctimas, mientras uno de ellos pronuncia expresiones religiosas. Las autoridades indicaron que están estudiando la veracidad de la grabación.

Las investigaciones corren a cargo de efectivos de la Policía Nacional, la Gendarmería Real y el Buró Central de Investigación Judicial (BCIJ, órgano de élite que interviene en casos de terrorismo y narcotráfico internacional), bajo la supervisión de la Fiscalía General.

Los medios locales están difundiendo, sin que exista confirmación oficial, fotos de los cuatro supuestos sospechosos, que tienen aspecto de islamistas a juzgar por sus barbas y sus indumentarias.

Los hechos

Las dos víctimas, dos chicas jóvenes escandinavas, fueron encontradas asesinadas en su tienda de campaña, en una zona montañosa aislada y no vigilada, a unos 10 kilómetros de Imlil, en dirección al monte Tubkal, un entorno muy visitado por escaladores durante todo el año por ser la cumbre más alta del Atlas.

El lunes, al conocerse los hechos, las autoridades suspendieron las subidas al Tubkal hasta nuevo aviso, mientras que numerosos turistas abandonaban precipitadamente la zona.

Hasta ahora, la única versión oficial señalaba que las dos mujeres habían sufrido heridas de arma blanca en el cuello, pero numerosos testimonios en la zona coinciden en que fueron decapitadas, dijeron a Efe fuentes locales en Imlil.

Este es el primer atentado terrorista que sufre el país desde 2011, cuanto fue atacado un café en la ciudad turística de Marrakech, lo que causó 17 muertos, la mayoría de ellos turistas.