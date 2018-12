"El matrimonio entre el varón y la mujer es un pilar irrenunciable que sostiene la sociedad y si se debilita este pilar es toda la sociedad la que decae" es una de las frases que se pudo escuchar este fin de semana en La2 de TVE.

Fue durante la emisión de El día del señor, el programa católico de la televisión pública que retransmitió la misa que tuvo lugar en la la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares, con la presencia del Obispo Monseñor de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus ideas homófobas, xenófobas y contrarias a los anticonceptivos, de los que este domingo dijo que "reducen la unión conyugal a los simples deseos de los cónyuges".

La sociedad, según el obispo no es "simplemente una masa de individuos" sino que "nace de la diferencia sexual y la procreación". "La razón es la siguiente: dos individuos no diferenciados sexualmente suman sus dos individualidades según sus deseos. Sin embargo, en la diferencia sexual hay una realidad indisponible más allá de los deseos individuales. La complementariedad sexual, que da origen a la socialidad como riqueza de patrimonio de la humanidad y la procreación, que da origen a la sociedad y la enriquece con el don de sus hijos".

Reig Pla atacó también la progresiva separación Iglesia-Estado que se ha dado en España en las últimas décadas, de la que aseguró que "no garantiza el bien común de la sociedad" porque "está rompiendo los vínculos con dios, con la tradición católica, con la familia y con el propio cuerpo".

El obispo también arremetió contra el divorcio y el aborto, al que acusó de ser el responsable de un "invierno demográfico severo": "Desde la primera ley de la interrupción del embarazo más de dos millones de españoles no han llegado a nacer. Esto repercute también en las rupturas familiares. Son ya tres millones de matrimonios los que se han roto en España desde la primera ley del divorcio. Esto crea una sensación de inseguridad entre los jóvenes que conduce a una creciente baja de la tasa de nupcionalidad".

Llamó a las familias cristianas a ser "una unidad de resistencia" y a organizarse como "minorías creativas" y aseguró que la respuesta a "una sociedad cada vez más violenta, incluida la violencia doméstica y la violencia a la mujer, no está en el debilitamiento a la familia y menos todavía en el propiciado multiculturalismo" sino en volver a ver la realidad "con los ojos de dios".

Estos mensajes, emitidos desde una televisión pública, llenaron de estupor e indignación las redes sociales.

He escuchado al obispo Reig Pla. Otra vez. Como en 2012. Ese discurso que esconde rabia y que no sé si me indigna o me entristece o ambas cosas. Un discurso que enfrenta, que excluye y que divide. Tan poco de Jesús de Nazaret.