Justin Trudeau ha vuelto a hacer una gran defensa de los inmigrantes que llegan a Canadá que se ha vuelto viral en poco tiempo y acumula miles y miles de retuits. Fue este jueves, en un ayuntamiento de Saskatchewan, donde uno de los asistentes le preguntó por qué su gobierno había dado asilo a tantos refugiados musulmanes, afirmando que "quieren matarlos".

Trudeau contestó haciendo una defensa de la "extraordinaria diversidad" que tiene Canadá y que la bienvenida que han dado a los refugiados es una de las cosas "que ha hecho grande a Canadá".

"Damos la bienvenida a personas que están siendo rechazadas en otros países por razones equivocadas y que son un beneficio increíble para Canadá", ha dicho el primer ministro, "la inmigración significa beneficio económico para los canadienses, fortalece nuestro país y lo seguirá haciendo".

At a recent town hall, Canada's PM Justin Trudeau was confronted about why Canada admits so many immigrants, especially Muslims, because "they want to kill us."



This was his reply.



🍁 pic.twitter.com/eZoXqcaXeZ