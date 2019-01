Inda responde al programa de Risto: "Lo que no quiero es que me tratéis como gilipollas"

Risto Mejide ha dedicado parte de Todo es mentira a desmentir una información de Ok Diario, en la que se aseguraba que la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar está construida en un parque natural protegido.

"No es una noticia, es una mentira", ha dicho Mejide de la información. El programa de Cuatro ha hablado con una responsable del PP en Galapagar quien ha asegurado que "el dibujito lo han hecho ellos": "Ellos han tenido acceso al expediente y refleja que es suelo urbano consolidado".

💥 La responsable de urbanismo: "El dibujito que han hecho ellos, no es así... Ellos han tenido acceso al expediente y en él refleja que es suelo urbano consolidado" 🤥 https://t.co/jZnAXwCITW — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 16 de enero de 2019

"Insisto, es que me estáis tomando por gilipollas y es lo único que me cabrea", ha respondido Inda a la llamada de Todo es mentira para contrastar la información. "Él es el portavoz de Podemos. Es evidente que él irá a intentar desmentir o meterme en algún lío. Que me meta en un lío... sobre todo, lo que es importante es que no me toméis por gilipollas. Eso es lo que me cabrea", ha añadido.

"Yo como portavoz de Podemos... Sospechoso no soy de estar con los políticos, pero vaya, es una opinión de Eduardo Inda. No es que hayamos tomado a Eduardo Inda por gilipollas salvo que me demuestre en repetidas veces lo contrario. Una no vale porque puede ser un error", ha respondido Risto.

El publicista ha contado que ya se ha "encontrado" varias veces con Eduardo Inda, y ha narrado un episodio ocurrido en el Chester, su programa de entrevistas en Cuatro: "Yo ya le hice un Chester y yo supongo que por ese Chester ha añadido alguna cosita a su speech a nuestra compañera por teléfono, escuchad".

Ahí ha dado paso a otro fragmento de la entrevista de la reportera con Inda. "Como si yo hago un negocio contigo, te estafo y te llamo al cabo de un año y medio y te digo: 'oye, ¿hacemos otro negocio?' Pues claro, tú me dirás 'claro, ¿te piensas que soy imbécil o cómo es la película?'. A Risto, si él se hubiera portado bien hubiera ido todas las veces que hubiera hecho falta, porque, además, yo doy espectáculo".

"Espectáculo da seguro. Algo de resquemor noto por su parte. Yo no tenía previsto contar esto pero lo voy a contar porque tengo el permiso de los productores del Chester. Cuando él acudió al Chester os puedo decir, sin miedo a equivocarme, que de los ciento y pico invitados que hemos tenido, Eduardo Inda es el único que ha intentado censurar su entrevista", respondió Risto.

Para terminar, en la web de Todo es mentira muestra "la prueba definitiva" para desmentir a Inda. "La noticia de Ok Diario sobre el chalet de Pablo Iglesias está basada en un plano urbanístico de 1976 que ya no está en vigor, y no en el actual plano de 1988 por el que se rige el suelo urbanizable del municipio. Lo que la gente puede que no sepa es que para llegar al plano de 1976 hay que revisar primer el de 1988", informa el programa de Risto.