La consejera andaluza de Igualdad pide perdón por sus palabras sobre la Semana Santa: "Desfiles de vanidad"

La nueva consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, ha pedido disculpas por un artículo que publicó hace cinco años en el que calificaba las procesiones de Semana Santa como "desfiles de la vanidad y rancio populismo cultural", una opinión por la que Vox ha pedido su destitución.

En su perfil de Twitter, la consejera, que es diputada autonómica de Ciudadanos, ha escrito: "Una vez más y ante comentarios que me estáis haciendo llegar por un artículo de hace cinco años, pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido por él".

Añade Rocío Ruiz que este artículo "no representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces. Y ahora, a cambiar Andalucía".

En el artículo, publicado en el diario Viva Huelva con el título 'Las monedas de Judas', Ruiz calificaba a las procesiones de Semana Santa como "desfiles de la vanidad y rancio populismo cultural, rescatadas de la historia medieval como espectáculo incluso tenebroso".

Según publicó Ruiz, las procesiones "nada tienen que ver con lo que dicen representar", ya que son "una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de 'pan y circo'. Un entretenimiento de la plebe, devotos que confunden la religión con el protagonismo".

Acusaba entonces a los cofrades de tener "doble moral" y ser 'grandes hombres inflados de autoestima piadosa a punto de reventar, especialistas en maquillar sus sombras tras una máscara o un capirote'.

El líder de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit en el que decía: "¡Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos! Si no le gusta, que no vaya. Pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces. Si no es cesada, VOX pedirá su reprobación. Esperamos que el señor Moreno se tome en serio lo firmado".

Por su parte, el portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, publicó otro tuit en el que recordaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se comprometió a "apoyar y promover la Semana Santa" y preguntaba si "llamará al orden' a la consejera, para concluir: 'Esto no le ayuda".

En el acuerdo firmado por el Partido Popular y Vox para que este grupo apoyara la investidura de Juanma Moreno hay un punto en el que se propugna una "Ley de protección de la cultura popular y de las tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y otras expresiones folclóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc.".