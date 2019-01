Francia, Alemania y Reino Unido se suman al ultimátum de Sánchez a Maduro

Los gobiernos de España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron hoy ocho días de plazo a Nicolás Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente del país.

En una declaración oficial, el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones "libres" en Venezuela al desempeñar la máxima representación de la Asamblea Nacional de ese país.

Inmediatamente después, y a través de Twitter, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó al ultimátum de Sánchez.

"El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Guaidó como 'presidente encargado' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", escribió Macron.

También El Gobierno alemán anunció que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en "ocho días", reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela.

"El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en ocho días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del Gobierno alemán.

El mensaje fue retuiteado por el propio portavoz del Gobierno alemán, Steffan Seibert, quien ayer había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, dijo, por su parte, que Alemania no es neutral frente a la crisis venezolana, sino que está al lado de Juan Guaidó.

También el jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, indicó en la misma red social que, después de "prohibir candidatos" y cometer "innumerables irregularidades" electorales, Maduro "no es el líder legítimo" de Venezuela.

"Guaidó es la persona adecuada para llevar a Venezuela hacia delante", escribió Hunt, quien se sumó al ultimátum de ocho días a Maduro.

