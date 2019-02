Las cifras de civiles muertos en Afganistán marcan un nuevo récord en 2018

La guerra de Afganistán causó en 2018 un número récord de civiles muertos, 3.804, el registro más alto desde que hace una década la ONU comenzó a contabilizar las víctimas civiles, mientras en los despachos Estados Unidos y los talibanes negocian un acuerdo de paz para poner fin a 17 años de conflicto.

La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) difundió hoy el informe 2018 sobre víctimas civiles en el conflicto afgano, en el que reveló que el año pasado 3.804 civiles murieron y 7.189 resultaron heridos, frente a los 3.438 civiles muertos y 7.015 heridos de 2017.

"El nivel de daño y sufrimiento causado a los civiles en Afganistán resulta muy preocupante y completamente inaceptable", afirmó el jefe de la UNAMA, Tadamichi Yamamoto, en el dossier, que a diferencia de otros años fue difundido únicamente en internet.

"This is the UN's 10th annual report documenting the plight of civilians in the Afghan conflict – more than 32,000 civilians killed and around 60,000 injured in a decade." #Afghanistan Read report: https://t.co/t4IgMgS05l pic.twitter.com/Yx2rt17rhL