La emotiva historia de un paciente con cáncer y un médico de urgencias: "Hasta para eso has tenido que ser único"

Más allá de las malas condiciones de los trabajadores o de la situación actual de la sanidad pública, hay historias que unen a los pacientes con los médicos y que consiguen saltar una lagrimilla a más de uno. Es el caso de Miguel Gutiérrez, un médico de Urgencias del Hospital Regional de Málaga, que ha contado en un hilo de Twitter la historia que vivió junto a un paciente con cáncer y con el que compartía su afición por el carnaval.

Según cuenta en el hilo, que acumula más de 3.000 me gusta, para él ha sido "una de las experiencias más hermosas y emotivas" de su carrera.

El facultativo detalla que el paciente, al que ha llamado Juan de forma ficticia y que nació en Cádiz, tenía un melanoma (tumor maligno de la piel) en estado avanzado y que, además es consciente de que no tiene cura.

Gutiérrez cuenta que, a pesar de la dramática situación, ambos compartían su afición por el Carnaval de Cádiz, por lo que decidieron dar rienda suelta a comentarios sobre la competición celebrada en el Gran Teatro Falla, que llega a su final este viernes 1 de marzo.

Juan relataba que las coplas de su querido Carnaval le ayudaron a sobrellevar el vapuleo que han supuesto los distintos tratamientos efectuados para su enfermedad. Hasta mi colega en la guardia, no carnavalero él, se sintió intrigado por esa emoción tangible en la voz de Juan.

Entre comentarios propios de aficionados a esta fiesta, debates sobre su agrupación favorita, y bromas intentando animar al paciente hospitalizado, este le dijo al médico que las coplas del carnaval le habían ayudado a sobrellevar su tratamiento.

Cambié de tercio. Hice mi quiniela del COAC. Él hizo la suya. Confrontamos perspectivas. Volvimos a reír. Pero en el ambiente quedó flotando el pegajoso runrún de lo efímero en este reino de la fugacidad. El Carnaval es la vida misma. No somos conscientes. Pero Juan sí.

"Mira tú que el Carnaval es una auténtica medicina y yo sin saberlo", añade el médico, al que el paciente le dijo bromeando que este mismo miércoles vería la semifinal. Obviamente, al quedarse ingresado en el hospital le sería imposible, pero la mentira no le importó a Gutiérrez, que destaca su optimismo.

Según detalla, la emotividad y la complicidad entre ambos fue tal que pensó hasta en mandarle un mensaje al alcalde de Cádiz, José María González más conocido como Kichi, para que le invitase a ver la final del concurso. "Lo cierto es que, probablemente, el viernes vea la final en una habitación de mi hospital", detalla.

El médico concluye su hilo con una reflexión sobre lo que puede significar esta fiesta para mucha gente, incluido alguien que, como Juan, sufre una enfermedad irreversible.

PD: lo que no os he dicho es que, para colmo de la maldita casualidad, el nombre real de "Juan" coincide con el de un coplero del Carnaval de Cádiz.



Hasta para eso has tenido que ser único, amigo.