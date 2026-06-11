Mucho más que estrellas: los grandes nombres dispuestos a robarle el protagonismo a Trump en 'su' Mundial

El Mundial de EEUU, México y Canadá 2026 ya está aquí. Un siempre tentador México-Sudáfrica descorcha un torneo infinito de 48 países, 104 partidos y 39 días de actividad con muchos aspirantes, aún más estrellas y un protagonista llamado a dar que hablar. Porque, sí, el Mundial de fútbol 2026 también será el 'Mundial de Trump'... aunque haya un puñado de grandes figuras llamadas a quitarle el foco, aunque sea durante 90 minutos.

Cualquier análisis sobre la Copa del Mundo 2026 coincide en una serie de favoritas, comenzando por la actual campeona, Argentina, pasando por la 'renacida' España o la última finalista, Francia. Más allá, los nombres de siempre: Alemania, Brasil, Portugal, Inglaterra... A todos nos salen los mismos nombres de 8-10 aspirantes.

Pero qué ocurre con los protagonistas individuales. ¿Quiénes son los grandes cracks llamados a ser protagonistas durante algo más de un mes de fútbol? Protagonistas dentro y fuera del campo, porque un Mundial lo abarca todo y sin duda hay un puñado de nombres llamados a centralizar análisis, polémicas y pasiones durante un larguísimo mes de fútbol.

Leo Messi: el campeón, en 'su' Mundial

Leo Messi besa la Copa del Mundo de Catar 2022 Getty Images

Catar 2022 le elevó al 'altar' que tanto ansiaba, el de llevar a Argentina a ganar un Mundial. Mucho se rumoreó entonces que fuera su adiós a la selección, algo lógico en una estrella de por entonces 32 años. Su fichaje por el Inter de Miami despejó las dudas que pudieran quedar. Leo Messi disputará en 2026 'su' Mundial, con una importante sede en pleno Miami y con él como activo publicitario fundamental del fútbol en EEUU.

Hace apenas tres meses, Messi y el resto de su equipo visitaron la Casa Blanca como uno de los actos protocolarios tras su victoria en la Major League Soccer. La estampa que resultó aún más curiosa por la escena montada por Trump, pero trumpadas aparte, nadie niega que buena parte del foco del evento pasó por estar el astro argentino.

Al filo de los 39 años —que cumplirá a mitad de Mundial— Messi ya lo ha ganado todo, pero no va a perder la oportunidad de ser estrella en 'su' torneo, para alegría de argentinos, fans internacionales... y de la propia FIFA.

Cristiano Ronaldo: el hambre infinita del hombre récord

Cristiano Ronaldo, ante su futuro más ilusionante Sergio Mendes via getty images

Si la visita protocolaria de Messi a la Casa Blanca fue llamativa, aún más noticioso es ver a Cristiano Ronaldo en el Despacho Oval. El crack portugués estuvo, y por momentos en audiencia privada, aprovechando la recepción de gala organizada en honor del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán. CR7 es uno de los grandes activos deportivos del país saudí, aliado estadounidense y cuya liga disparó su eco con el fichaje del portugués tras el Mundial de Catar.

El icono social que es Cristiano se funde con la estrella con ascendiente que aún resiste sobre el césped a sus 41 años. Evidentemente, ya no es el que fue, pero sigue siendo mucho. Con su liderazgo —por momentos deportivo, por momentos espiritual— Portugal sigue siendo aspirante a todo. No en vano, un gol suyo le valió a los lusos la última Nations League ganada a España.

CR7 aún tiene hambre. Sueña con llegar a los 1.000 goles y sueña más en grande con la, quizás, única gran conquista que le falta. En el Mundial hay muy pocas certezas, pero una de ellas es que nadie dejará de mirar a Cristiano Ronaldo. Ni siquiera Donald Trump.

Lamine Yamal: el liderazgo (im)posible a los 18 años

Lamine Yamal, tras ganar la Eurocopa 2024 Alex Pantling - UEFA vía getty images

Rebeldía, regate, juventud, nervio. Puro fútbol, en dos palabras, es lo que aporta la jovencísima estrella culé. Erigido en líder de España con apenas 18 años (incluso antes, porque ya lo fue en la triunfal Eurocopa de 2024), Lamine Yamal es, a nivel mediático y social, el gran nombre de la selección de Luis de la Fuente. Un equipo que no renuncia a ser eso mismo, equipo, pero que sabe que en Yamal tiene a su gran estrella.

Sabedor de su absoluto talento, el de Esplugues de Llobregat no solo rehúye la presión sino que la alimenta. Le gusta ese juego. Y fuera del campo no es distinto. Colecciona fans y haters, como colecciona apariciones publicitarias y portadas en la 'prensa rosa'. Todos hablan de Lamine... y lo sabe.

Llegará muy justo, si es que llega al debut de España con Cabo Verde. Eso no le preocupa a nadie dentro de la selección. Se le espera para citas mayores. De esas que tanto le gustan. Pero, a diferencia de 2024, ahora ya todos le conocen, le esperan... también le temen. Doble reto para un adolescente llamado a escribir páginas de oro en el balompié-.

Kylian Mbappé: el desafío contra (casi) todos

Kylian Mbappé aplaude a los aficionados franceses tras un reciente amistoso contra Irlanda del Norte Getty Images

Gol a gol, va camino de un historial al alcance solo de los más elegidos en la historia del fútbol. Pero año tras años crece también el debate en torno a la superestrella francesa y madridista. Desde que fichó por el Real Madrid, su figura ha crecido en estadística, pero el club ha vivido su peor era reciente. Atrás dejó un PSG que acumula dos Champions seguidas sin él. Ya lo decía Luis Enrique en un corte de vídeo que no deja de compartirse. Aquello de "el año que viene (sin él) voy a controlar todas" las situaciones para hacer un equipo mejor.

En plenitud emocional y física, 'Kiki' es siempre una amenaza en lo futbolístico. Como punta de lanza de una Francia llamada a todo, Mbappé sueña con su tercera final de Mundial. Ganador en 2018 y subcampeón en 2022 en un duelo para la historia entre él y Messi, hoy son muchos los que dudan de su peso como líder de facto., más allá de su imantada conexión con el gol. Contra todos ellos busca rebelarse el parisino.

Mbappé sabe como muy pocos que haga lo que haga va a tener las miradas fijas en él. Marque o no, tire o no los penaltis, defienda o no, busque regates imposibles o no, siempre se va a hablar de él. Un año difícil en el Madrid con un final extraño entre lesiones, ausencias y dardos a Arbeloa le dejan en un momento complejo de cara al Mundial. Pero mucho ojo con subestimar a uno de los goleadores más implacables de la era reciente.

Ousmane Dembélé: el éxito callado

Ousmane Dembélé celebra un gol en la última final de la Champions STUART FRANKLIN vía getty IMAGES

El actual Balón de Oro y aspirante a repetir honores si Francia luce en el Mundial poco tiene que ver en lo mediático con sus 'compañeros' de reportaje. Nadie, quizá ni él mismo, hubiera apostado a verle como mejor futbolista del año en 2025 y gran baza francesa y del PSG, pero tras su salida del Barcelona y la llegada de Luis Enrique a París, Dembélé es otro.

Talento siempre tuvo, es indudable, pero de ahí al nivel que ha alcanzado va un trecho inmenso. Ni siquiera el oropel del Balón de Oro ha sacado de su relativo perfil bajo a un jugador que fuera del campo se transforma. Porque si de 'paisano' se trata de un perfil muy reservado y encerrado en su círculo personal, en el campo es todo lo contrario. Por momentos, incluso díscolo, con algún episodio de 'rebeldía' futbolística. y

Reconducido ahora, es un pilar de un equipo tan coral como el PSG y también de una Francia donde los flashes suelen apuntar más a Kylian Mbappé. Y eso le viene de perlas.

Vinicius Jr: polémica, pasión y talento

Vinicius Jr. en un partido con el Real Madrid esta campaña Guillermo Martinez vía getty images

Tanto si se trata de jugar al fútbol como de generar debate, pocos hay en el mundo mejores que el delantero brasileño del Real Madrid. Con 'su' Carlo Ancelotti de seleccionador, Vini aspira a liderar una Brasil en reconstrucción pero siempre aspirante cuando llegan las citas clave.

Protagonista colectivo de una temporada nefasta del Real Madrid, su desaire en público a Xabi Alonso al ser sustituido en un 'clásico' desató la tormenta en el Bernabéu, lo indudable es que Vini no sale del foco por unas razones u otras.

Vinicius ha hecho de la lucha antirracista una de sus banderas. A él han dirigido no pocos sus insultos desde las gradas, provocando una reflexión que el fútbol debería tomarse más en serio. Muchos se han puesto del lado de Vinicius, casi tantos como los que le reprochan su tendencia a 'calentar' a aficiones y jugadores rivales con sus gestos.

¿Y en el Mundial, qué? Ni Ancelotti lo sabe. Pero que nadie dude que hablar, se hablará de Vinicus.

Neymar Jr.: único para lo bueno y lo malo

Neymar Jr. siendo Neymar Jr. en la sesión de fotos oficial para el Mundial FIFA via Getty Images

Aquí viene un asterisco muy grande, casi tanto como el talento del jugador del Santos. A sus 34 años, Neymar ya no es el que era. Pero seamos claros, aunque esté a medio gas por un físico desgastado y una carrera del todo irregular entre éxitos y fiestas, un poco de Ney es mucho... especialmente para una Brasil que vive lejos de sus mejores días.

Basta repasar la fiesta nacional que se montó en Brasil cuando Ancelotti pronunció su nombre como convocado en la lista para entender lo que supone Neymar. Da igual que llegue más que entre algodones por la última de sus infinitas lesiones. No es un jugador más.

El ex del Barcelona y el PSG es algo así como un icono pop de la sociedad brasileña. Y para los más panenkitas, solo pensar en que pueda hacer algunos de sus trucos con el balón justifica de sobra el hype sobre un futbolista que, sobre el papel, aspira a ser un revulsivo de banquillo. Pero a ver quién le pierde ojo dentro y fuera del campo. Juegue lo que juegue, no habrá dos como el en EEUU, México y Canadá 2026

Erling Haaland: el deseado

Erling Haaland, de blanco (guiño, guiño) Stephen Nadler/ISI Photos vía getty images

Mucho se ha hablado del noruego en los últimos días y no en su faceta mundialista. El aún delantero del Manchester City era la baza presidencial de Enrique Riquelme para el Real Madrid, pero la victoria de Florentino dio al traste con el gran sueño del aspirante. Para Haaland, el foco vuelve a estar pleno en el Mundial, donde ha llevado a una renacida Noruega, equipo que sueña y suena en grande.

Ajeno al ruido que suele acompañar a muchos de sus compañeros, Haaland mete goles y vive casi exclusivamente centrado en el fútbol. Solo conjuga verbos como anotar y marcar, sin darse en exceso a presencias sociales, escándalos y grandes titulares. Sí es fácil verle en España, donde viene mucho de vacaciones y aprovechando momentos de descanso.

Referente en ataque del City, con su poderío ofensivo ha logrado cambiar algo la filosofía de toque y toque pensada por Guardiola. Ahora le toca ser líder dentro y fuera con una Noruega que, si bien lejos del favoritismo de Francia, España o Argentina, aspira a ser la sorpresa del Mundial.

Tim Payne: la verdadera estrella

Tim Payne, con el '2' de Nueva Zelanda Icon Sportswire via Getty Images

Pero, ¿quién diablos es Tim Payne?, podría preguntarse cualquier futbolero ajeno a las redes sociales. Para los más imbuidos en los mundos virales, por contra, este neozelandés de 32 años es ya la sensación del Mundial... y eso que aún no ha comenzado.

Dice el dicho que hablen de mí aunque sea para mal y en el caso de Tim Payne no podía ser más cierto. Su fama se la debe al influencer argentino Valen Scarsini 'Scarso', que decidió unir a todos sus seguidores con la misión de hacer famoso al jugador más desconocido de todo el torneo. Su elegido fue este lateral derecho neozelandés de 32 años, un clásico de su selección y de la liga australiana. Ciertamente, los muy cafeteros sí podrían reconocer el nombre de un exjugador del Blackburn Rovers lustros atrás, pero claro, el común de los mortales no.

De la broma de Scarso a finales de mayo ha nacido una estrella. Tim Payne es hoy uno de los protagonistas entre los influencers futboleros de todo el planeta. En horas pasó de no llegar a 5.000 seguidores en Instagram a medio millón, un millón, dos millones... Ya son más de 5'6 millones los que vigilan sus pasos en Instagram.

¿Que como juega? Pues ni idea, sinceramente. Ni yo ni buena parte de esos 5'6 millones de 'fans', pero de lo que todos estamos seguros es que seguiremos muy de cerca las andanzas del bueno de Tim Payne y su Nueva Zelanda en el Mundial.