Chus Mateo se pone al frente la selección española de baloncesto

'La Familia' ya tiene nuevo líder. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado este lunes la contratación de Chus Mateo como nuevo seleccionador absoluto masculino. El técnico madrileño sustituirá al italino Sergio Scariolo, que puso fin a su etapa al frente del combinado nacional tras la disputa del pasado Eurobasket, en el que España quedó eliminada en la fase de grupos al perder contra Grecia.

Mateo se encontraba actualmente sin enquipo tras cerrar el pasado verano un ciclo de tres años en el banquillo del Real Madrid, donde cosechó un palmarés notable con seis títulos: una Euroliga, dos Ligas ACB, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Ahora fima con España hasta 2029, tal y como indica la imagen con la la FEB ha dado a conocer su fichaje. Su presentación se celebrará este martes a partir de las 12:00 horas, liderada por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

La selección española de baloncesto tiene dos metas principales con su nuevo líder: lograr su pase al Mundial de Catar en 2027 y, con una visión más a futuro, trabajar con dedicación en la preparación del Eurobasket 2029, torneo que será coorganizado por España, Estonia, Grecia y Eslovenia.

En una entrevista publicada la víspera por El Mundo, Chus Mateo ya dejaba entrever su entusiasmo ante la posibilidad de asumir el cargo antes de hacerse oficial la noticia. "Es algo que no cabe duda y no niego: me hace mucha ilusión", confesaba, aunque también reconocía que el momento que atraviesa la selección es complejo.

Mateo analizaba con franqueza el panorama actual del equipo: "Hay un cambio, sin duda. Hay mucho joven con talento a los que les falta esa experiencia de poder equivocarse. Y eso solo lo da el tiempo y los minutos jugados". Además, señalaba que algunos jugadores que antes acompañaban a los líderes ahora deben asumir el protagonismo: "Tienen que coger la bandera".

A pesar del desafío que le espera, el técnico mostraba confianza en el futuro del combinado nacional: "La selección hará muy buen papel". No obstante, pedía comprensión ante el proceso de transición: "Hay que tener mucha paciencia y entender que no todas las generaciones van a alcanzar el nivel de la que alcanzó la de Pau y Marc Gasol, Sergi Llull, Rudy, Juan Carlos Navarro, Ricky, Sergio Rodríguez...".

"Es difícil que tanta calidad en una generación se vaya a dar de la noche a la mañana. Hay que seguir trabajando", concluía a modo de reflexión.