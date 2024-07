Joselu, sobre el duelo con Alemania: "Esperemos retirar a Toni Kroos este viernes"

El jugador internacional español Joselu Mato aseguró este miércoles, a dos días del partido de cuartos de final de la Euro 2024 contra la anfitriona Alemania, que quieren ganar y confían en tener un "extra de motivación" que compense el hecho de que jugarán en minoría en la grada, y añadió que esperan poder retirar a Toni Kroos, quien fue su compañero en el Real Madrid y que colgará las botas en esta Eurocopa.

"Es una pena que tengamos que despedir a Kroos así, pero ojalá que el viernes ganemos y sea el último partido" Joselu Mato, delantero de 'La Roja'

"Esperemos retirar a Toni el viernes, le quiero pero creo que el viernes será su último partido. Es una pena que tengamos que despedir a Kroos así, pero ojalá que el viernes ganemos y sea el último partido de Toni. Por el bien nuestro", manifestó el delantero en rueda de prensa.

Añadió que, a nivel personal, fue un "placer" jugar con Toni Kroos. "Refleja los valores del Madrid y del club, ha sido un amigo dentro del vestuario y he tenidos muchos consejos de él. Es fundamental para la selección alemana, lo ha sido para el Real Madrid, hay que tener mucho cuidado con él, el viernes", avisó.

Más de tres décadas de sequía alemana

Alemania lleva más de tres décadas sin ganar a España en partido oficial, pero Joselu no quiere centrarse en ello. "En unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, no solo porque el rival no haya ganado a España en los últimos años. Va a ser muy duro, ellos juegan en casa y van a apretar con toda la afición, pero nos tiene que dar un extra de motivación", apeló.

"Queremos ganar y pasar a semis pese a la dificultad del partido. Nos fijamos en el ahora, no en el pasado, y en sus partidos de la fase de grupos y el último partido que han hecho", añadió, en este sentido.

Además, será un partido especial para él, en una Stuttgart donde nació y vivió sus primeros años de vida. "Es un partido especial, no ya porque yo haya estado aquí, sino por ser de cuartos de Euro contra una gran selección. Alemania también es muy favorita para conseguir el título", recalcó.

"Ahora represento a España, hay que tirar por la casa y queremos ganar. Nos ha tocado Alemania y en Stuttgart, donde también marqué mi primer gol en la Bundesliga" Joselu Mato, delantero de 'La Roja'

Pero, en cuanto a ese pasado de sus padres en Stuttgart, matizó que tiene valores inculcados de ese pasado familiar germano. "Me volví a España que no tenía ni tres años. Me transmitió mi madre, y mi hermana, el respeto y el orden que hay en este país. Lo he vivido cuando estuve jugando aquí tres años. Ahora represento a España, hay que tirar por la casa y queremos ganar. Nos ha tocado Alemania y en Stuttgart, donde también marqué mi primer gol en la Bundesliga. Ojalá pueda repetir", manifestó.

En ese duelo del viernes también se reencontrará con el central del Real Madrid Antonio Rüdiger. "Con Rüdiger hablé el otro día, no creo que esté de muy bien humor tocándole España en cuartos. Es fundamental por su ambición e implicación siendo central, reflejo de lo conseguido este año en el Madrid. Será una batalla muy dura en el campo, sabemos el potencial que tiene y puede ser muy peligroso", argumentó.